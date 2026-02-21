¡Adiós al maquillaje derretido! 5 trucos para lucir impecable y vencer el calor de la ciudadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El verano invita a lucir una piel radiante, disfrutar de eventos al aire libre y de vacaciones soñadas… pero también trae calor, humedad y sudor. Si tu maquillaje se derrite a las pocas horas, no estás sola. Por eso, reunimos los mejores trucos de maquilladores profesionales para mantener tu look fresco, duradero y resistente incluso en los días más calurosos. Con estos consejos y productos clave, podrás disfrutar del verano sin preocuparte por retoques constantes.
LEE MÁS: Contorno de ojos: así aplican la crema los expertos para reducir ojeras y bolsas de manera efectiva
1. Prepara la piel como un lienzo profesional
Todo empieza con una buena preparación de la piel. En climas cálidos, menos es más, pero dedicar tiempo a estos pasos marca la diferencia.
- Limpia tu rostro con un gel suave y refrescante.
- Aplica una hidratante ligera o en gel, preferiblemente con ácido hialurónico.
- Usa un primer matificante o con efecto blur en la zona T si tiendes a brillar.
Este ritual no solo ayuda a que el maquillaje dure más, sino que controla el exceso de grasa sin resecar la piel.
2. Cambia la base pesada por fórmulas ligeras y modulables
Evita bases de alta cobertura que se descomponen con el calor y bloquean los poros. Opta por productos que unifiquen el tono sin sobrecargar.
- BB creams o tintes con SPF: cubren lo justo y protegen del sol.
- Bases tipo serum o segunda piel: se adaptan al rostro y resisten mejor el calor.
- Corrector solo donde lo necesites: ojeras, granitos o rojeces.
Tip profesional: aplica con esponja húmeda o brocha para un acabado fresco y natural.
3. Elige productos en crema (y luego sella estratégicamente)
Polvos excesivos pueden desaparecer o verse acartonados. Trabaja con cremas y líquidos, sellando solo en zonas clave.
- Rubores, bronceadores e iluminadores en crema.
- Fija con polvo translúcido en nariz, mentón, frente y debajo de los ojos.
- Piel grasa: polvo suelto con micropartículas matificantes ayuda sin capas gruesas.
TAMBIÉN LEE: ¡Adiós al bikini clásico! Este es el diseño que está revolucionando la playa y usan las famosas
4. Usa productos waterproof o de larga duración
El maquillaje debe resistir sudor, agua y roce.
- Máscara de pestañas resistente al agua.
- Delineadores de gel o lápiz duraderos.
- Labiales o bálsamos con color que no se transfieren.
- Cejas: gel transparente o cera ligera para mantener la forma.
5. Finaliza con un buen spray fijador (o dos)
Los sprays fijadores prolongan la duración y refrescan.
- Primero, spray hidratante o bruma termal tras la base.
- Luego, spray fijador de larga duración que controle sebo y selle el maquillaje.
Con estas técnicas y productos adecuados, tu maquillaje resistirá el calor, la humedad y el movimiento, dejándote fresca, segura y radiante durante todo el verano.