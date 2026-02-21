Wapa.pe
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

¡Adiós al maquillaje derretido! 5 trucos para lucir impecable y vencer el calor de la ciudad

La clave para un maquillaje que resista el calor no es aplicar más, sino elegir fórmulas ligeras y a prueba de agua para un look fresco y duradero.

    Maquillaje resistente al calor: secretos de expertos para que tu look dure todo el día. | Composición Wapa
    El verano invita a lucir una piel radiante, disfrutar de eventos al aire libre y de vacaciones soñadas… pero también trae calor, humedad y sudor. Si tu maquillaje se derrite a las pocas horas, no estás sola. Por eso, reunimos los mejores trucos de maquilladores profesionales para mantener tu look fresco, duradero y resistente incluso en los días más calurosos. Con estos consejos y productos clave, podrás disfrutar del verano sin preocuparte por retoques constantes.

    1. Prepara la piel como un lienzo profesional

    Todo empieza con una buena preparación de la piel. En climas cálidos, menos es más, pero dedicar tiempo a estos pasos marca la diferencia.

    • Limpia tu rostro con un gel suave y refrescante.
    • Aplica una hidratante ligera o en gel, preferiblemente con ácido hialurónico.
    • Usa un primer matificante o con efecto blur en la zona T si tiendes a brillar.

    Este ritual no solo ayuda a que el maquillaje dure más, sino que controla el exceso de grasa sin resecar la piel.

    2. Cambia la base pesada por fórmulas ligeras y modulables

    Evita bases de alta cobertura que se descomponen con el calor y bloquean los poros. Opta por productos que unifiquen el tono sin sobrecargar.

    • BB creams o tintes con SPF: cubren lo justo y protegen del sol.
    • Bases tipo serum o segunda piel: se adaptan al rostro y resisten mejor el calor.
    • Corrector solo donde lo necesites: ojeras, granitos o rojeces.

    Tip profesional: aplica con esponja húmeda o brocha para un acabado fresco y natural.

    3. Elige productos en crema (y luego sella estratégicamente)

    Polvos excesivos pueden desaparecer o verse acartonados. Trabaja con cremas y líquidos, sellando solo en zonas clave.

    • Rubores, bronceadores e iluminadores en crema.
    • Fija con polvo translúcido en nariz, mentón, frente y debajo de los ojos.
    • Piel grasa: polvo suelto con micropartículas matificantes ayuda sin capas gruesas.
    4. Usa productos waterproof o de larga duración

    El maquillaje debe resistir sudor, agua y roce.

    • Máscara de pestañas resistente al agua.
    • Delineadores de gel o lápiz duraderos.
    • Labiales o bálsamos con color que no se transfieren.
    • Cejas: gel transparente o cera ligera para mantener la forma.

    5. Finaliza con un buen spray fijador (o dos)

    Los sprays fijadores prolongan la duración y refrescan.

    • Primero, spray hidratante o bruma termal tras la base.
    • Luego, spray fijador de larga duración que controle sebo y selle el maquillaje.

    Con estas técnicas y productos adecuados, tu maquillaje resistirá el calor, la humedad y el movimiento, dejándote fresca, segura y radiante durante todo el verano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

