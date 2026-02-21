Sigue este tip de belleza : aplica tu crema de contorno de ojos con este paso a paso para prevenir ojeras, hinchazón e irritación.

Aprende el truco al usar la crema de contorno de ojos que los especialistas sugieren para eliminar bolsas y ojeras. | Composición Wapa

¿Usas crema para contorno de ojos? Esta zona requiere un cuidado especial, ya que su piel es la más delgada del rostro y posee menos glándulas sebáceas. Aplicar la crema facial habitual demasiado cerca de los ojos puede empeorar ojeras e hinchazón. Según el doctor Ash Soni, la clave está en la técnica: ligeros toques, presiones suaves o masajes delicados potencian los beneficios y ayudan a lucir un contorno más descansado y firme.

¿Por qué es necesaria una crema para contorno de ojos?

Una crema para contorno de ojos es necesaria porque esta zona tiene la piel más delgada y sensible del rostro, con menos glándulas sebáceas. Usar la crema adecuada ayuda a hidratar, reducir ojeras, suavizar líneas finas y disminuir hinchazón, evitando que la piel se irrite o empeore con cremas faciales comunes.

¿Cuál es la forma correcta de aplicar la crema para contorno de ojos?

La forma correcta de aplicar la crema para contorno de ojos marca la diferencia. Hazlo después de limpiar tu rostro, usar tónico y sérum, pero antes de la crema hidratante y el FPS. Aplica una cantidad del tamaño de un grano de arroz con el dedo anular y da pequeños golpecitos alrededor del hueso orbital. Evita frotar o ponerla demasiado cerca de los párpados, así previenes irritación y maximizas sus beneficios.

¿Cuáles son los errores más comunes de las cremas de contorno de ojos?

Uno de los errores más frecuentes es aplicar demasiada crema debajo de los ojos. La piel de esta zona es muy delicada y el exceso puede causar irritación e hinchazón. Además, usar fórmulas demasiado ricas a edades tempranas, como los 20 años, puede generar milia; lo ideal es optar por lociones ligeras o geles que hidraten sin sobrecargar la piel.

¿Se debe aplicar crema de contorno de ojos en los párpados?