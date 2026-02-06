Wapa.pe
Así se hace la manicura cromada en casa: la tendencia minimalista que arrasa entre las expertas

Las uñas metálicas con efecto espejo son la tendencia del momento. Descubre cómo lograr esta manicura cromada en casa de manera fácil y rápida.

    Cómo hacer en casa la manicura cromada: la tendencia minimalista que las expertas en belleza ya lucen en 2026. | Composición Wapa
    La manicura cromada, con su brillo futurista y efecto espejo, se ha convertido en la tendencia 'beauty' del momento. No hace falta más que mirar las uñas de las celebrities o las cuentas de los manicuristas de Hollywood para comprobarlo.

    Este estilo reflectante y pulido, que las chicas más atrevidas y originales adoran, ya despuntaba a finales de 2025, pero en 2026 se consolida como una de las manicuras más deseadas y codiciadas.

    Cómo hacerse una manicura cromada en casa: guía completa

    Lograr una manicura cromada en casa es más fácil de lo que imaginas, y con un poco de práctica, tus uñas pueden lucir tan espectaculares como las de las expertas. Sigue estos pasos:

    • Prepara tus uñas: Limpia y lima tus uñas, empuja suavemente las cutículas y aplica una capa base para protegerlas. Esto garantiza un acabado uniforme y duradero.
    • Aplica el esmalte base: Elige un color que contraste con el tono cromado que quieras usar. Los tonos oscuros como negro, burdeos o verde caqui resaltan el efecto espejo. Para mayor duración, opta por esmalte semipermanente.
    • Sella con 'top coat': Aplica una capa de 'top coat' y seca bajo lámpara UV o LED. Esto fija el color y prepara la superficie para el pigmento metálico.
    • Aplica el pigmento cromado: Usa una esponja o pincel suave para frotar el polvo cromado sobre la uña. Plata, oro o rosa son los tonos más populares. Trabaja con movimientos delicados hasta cubrir toda la superficie.
    • Protege tu manicura: Finaliza con otra capa de 'top coat' y vuelve a secar bajo la lámpara. Esto asegura que el brillo se mantenga y que tu manicura dure más tiempo.

    Con estos pasos, puedes disfrutar de uñas futuristas y minimalistas sin salir de casa. La manicura cromada es la tendencia 'beauty' más deseada en 2026, perfecta para quienes buscan un look sofisticado y moderno.

    Cuals son los colores en tendencia este 2026 para uñas cromaticas

    • Plata futurista: El clásico efecto espejo en plata sigue siendo un básico, ideal para looks minimalistas y elegantes.
    • Oro rosa: Un tono romántico y sofisticado que añade un toque femenino sin perder modernidad.
    • Verde esmeralda: Perfecto para quienes buscan un estilo atrevido y original, combinando frescura y elegancia.
    • Negro metálico: Un acabado dramático y elegante, ideal para manicuras nocturnas o eventos especiales.
    • Burdeos profundo: Sofisticado y versátil, aporta un aire clásico con un giro cromado moderno.
    • Tonos pastel metálicos: Rosa, lavanda o azul suave para un look delicado y contemporáneo.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;