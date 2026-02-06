Las uñas metálicas con efecto espejo son la tendencia del momento. Descubre cómo lograr esta manicura cromada en casa de manera fácil y rápida.

Cómo hacer en casa la manicura cromada: la tendencia minimalista que las expertas en belleza ya lucen en 2026. | Composición Wapa

La manicura cromada, con su brillo futurista y efecto espejo, se ha convertido en la tendencia 'beauty' del momento. No hace falta más que mirar las uñas de las celebrities o las cuentas de los manicuristas de Hollywood para comprobarlo.

Este estilo reflectante y pulido, que las chicas más atrevidas y originales adoran, ya despuntaba a finales de 2025, pero en 2026 se consolida como una de las manicuras más deseadas y codiciadas.

Cómo hacerse una manicura cromada en casa: guía completa

Lograr una manicura cromada en casa es más fácil de lo que imaginas, y con un poco de práctica, tus uñas pueden lucir tan espectaculares como las de las expertas. Sigue estos pasos:

Prepara tus uñas : Limpia y lima tus uñas, empuja suavemente las cutículas y aplica una capa base para protegerlas. Esto garantiza un acabado uniforme y duradero.

: Limpia y lima tus uñas, empuja suavemente las cutículas y aplica una capa base para protegerlas. Esto garantiza un acabado uniforme y duradero. Aplica el esmalte base : Elige un color que contraste con el tono cromado que quieras usar. Los tonos oscuros como negro, burdeos o verde caqui resaltan el efecto espejo. Para mayor duración, opta por esmalte semipermanente.

: Elige un color que contraste con el tono cromado que quieras usar. Los tonos oscuros como negro, burdeos o verde caqui resaltan el efecto espejo. Para mayor duración, opta por esmalte semipermanente. Sella con 'top coat' : Aplica una capa de 'top coat' y seca bajo lámpara UV o LED. Esto fija el color y prepara la superficie para el pigmento metálico.

: Aplica una capa de 'top coat' y seca bajo lámpara UV o LED. Esto fija el color y prepara la superficie para el pigmento metálico. Aplica el pigmento cromado : Usa una esponja o pincel suave para frotar el polvo cromado sobre la uña. Plata, oro o rosa son los tonos más populares. Trabaja con movimientos delicados hasta cubrir toda la superficie.

: Usa una esponja o pincel suave para frotar el polvo cromado sobre la uña. Plata, oro o rosa son los tonos más populares. Trabaja con movimientos delicados hasta cubrir toda la superficie. Protege tu manicura: Finaliza con otra capa de 'top coat' y vuelve a secar bajo la lámpara. Esto asegura que el brillo se mantenga y que tu manicura dure más tiempo.

Con estos pasos, puedes disfrutar de uñas futuristas y minimalistas sin salir de casa. La manicura cromada es la tendencia 'beauty' más deseada en 2026, perfecta para quienes buscan un look sofisticado y moderno.

