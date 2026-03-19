Onelia Molina se QUIEBRA en vivo y lanza DESGARRADOR mensaje a la mamá de Mario Irivarren: “Me decías hija”

Onelia Molina no logró contener las lágrimas frente a cámaras al referirse a su exsuegra, madre de Mario Irivarren , a quien le dedicó un sentido y conmovedor mensaje.

La influencer Onelia Molina decidió presentarse en 'Esto es guerra' a pesar del complicado momento mediático que atraviesa tras la infidelidad de Mario Irivarren, quien fue captado en un yate besando a otras mujeres.

En medio de esta situación, la empresaria optó por hablar abiertamente sobre lo que está viviendo, pero sorprendió al dedicarle un mensaje a su exsuegra, Marcela.

Onelia Molina envía duro mensaje a la mamá de Mario Irivarren

Durante la reciente emisión del reality, Onelia Molina reveló frente a cámaras que retiró todas sus pertenencias de la vivienda de Mario Irivarren. No obstante, confesó que para hacerlo tuvo que comunicarse con la madre de su expareja, y se mostró visiblemente afectada al recordarlo.

“Desde aquí le pido las disculpas del caso porque ella no tienen nada que ver ni su familia ni mi familia. Toda su familia siempre hemos tenido una increíble relación y lo que más me duele es esto, perder a esta familia que había formado”, dijo en un inicio con lágrimas en los ojos.

Más adelante, la influencer reconoció que mantiene un vínculo muy cercano con la madre de Mario Irivarren, incluso describiéndolo como una relación de madre e hija. Por ello, entre lágrimas, le expresó su afecto a la señora Marcela y aseguró que ese lazo no cambiará.

“Desde aquí, lo siento mucho Marce porque el cariño está y siempre va estar… como hoy te lo dije, como todos los días me decías hija, yo voy a seguir siendo tu hija y tu vas a seguir siendo mi amiga. Te quiero mucho u esta relación no tiene que terminar por un tercero porque siento que esta relación es mucho más fuerte de lo que pasó”, agregó.

Onelia Molina admite qué es lo que más le duele tras su ruptura

Visiblemente conmovida, Onelia Molina confesó que, tras el fin de su relación con Mario Irivarren, lo que más le afecta no es la ruptura en sí, sino el distanciamiento de la familia que construyó junto a él, incluyendo a sus mascotas y el entorno cercano con el que compartía.