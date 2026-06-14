¡URGENTE! Corte de agua afectará VARIAS ZONAS por más de 10 horas este 15 de junio

¡URGENTE! Corte de agua afectará VARIAS ZONAS por más de 10 horas este 15 de junioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal anunció que este lunes 15 de junio realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, El Agustino, Puente Piedra, Pachacámac, Rímac y Callao como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, la interrupción afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, con horarios que variarán según la zona intervenida.
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La entidad explicó que estas labores tienen como finalidad garantizar la calidad del servicio y asegurar la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Asimismo, señaló que las acciones forman parte de un programa de mejoras progresivas destinado a fortalecer la infraestructura hídrica, incrementar la seguridad operativa del sistema y facilitar una restitución ordenada del suministro.
Distritos y sectores afectados
San Juan de Lurigancho
La restricción alcanzará sectores como A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay, AF Cristo de Pachacámacilla, A. H. San José Obrero, Agrupación Pueblos Hermanos de Moyobamba, Agrupación Alejandro Toledo, Agrupación Unidos al Desarrollo, diversos sectores de Nueva Alianza, Los Libertadores, Monte de Sion y Ciudad de Los Constructores, entre otros.
Horario: 8.00 a. m. a 9.00 p. m.
Lurigancho (Chosica)
Los trabajos se realizarán en zonas de la urbanización San Antonio de Carapongo, incluidos sectores como Lucho Bueno, Cruz de Mayo de Carapongo y Unión Juventud Pachacútec.
Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
En una segunda intervención también se verán afectados sectores de la cuarta etapa de San Antonio de Carapongo, APV Primera Parcela Carapongo y A. H. Los Tulipanes.
Horario: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
El Agustino
La suspensión abarcará la Cooperativa Tayacaja, el Pueblo Joven La Menacho I, el A. H. San Martín de Porres y la asociación Las Brisas de Sevima.
Horario: 9.00 a. m. a 8.00 p. m.
Puente Piedra
Se verán afectados sectores como Alameda del Norte, Los Portales de Puente Piedra, Zapallal II etapa, Las Torres de Zapallal, San Pedro, Centro Poblado Zapallal y las urbanizaciones Los Sauces I, II y III, además de la Residencial Alameda del Norte.
Horario: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
Pachacámac
La interrupción alcanzará el A. H. Portada de Manchay III.
Horario: 6.00 a. m. a 8.30 a. m.
Rímac
El servicio será restringido en el sector Leticia.
Horario: 6.47 a. m. a 12.00 p. m.
Callao
La medida afectará al APV Los Cedros de Oquendo.
Horario: 6.58 a. m. a 12.45 p. m.
Recomendaciones durante el corte
Ante la suspensión temporal del servicio, se recomienda adoptar medidas de ahorro y uso eficiente del agua:
- Reparar fugas y goteos en grifos.
- Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan los utensilios.
- Reducir el tiempo de las duchas.
- Reutilizar agua para el riego de plantas.
- Utilizar la lavadora con carga completa.
- Evitar el uso de mangueras para limpiar patios y veredas.
- Regar jardines durante la noche o en las primeras horas de la mañana.
- Optimizar el uso del inodoro mediante sistemas de doble descarga.
- Descongelar alimentos en la refrigeradora y no bajo el chorro de agua.
- Monitorear periódicamente el consumo para detectar posibles desperdicios.