¡URGENTE! Corte de agua afectará VARIAS ZONAS por más de 10 horas este 15 de junio

Sedapal precisó que las interrupciones del suministro se ejecutarán de forma progresiva en los distritos afectados, con horarios diferenciados según cada sector. La medida busca facilitar los trabajos programados en la infraestructura de la red y permitir una reposición ordenada y eficiente del servicio una vez concluidas las labores.

Corte de agua afectará VARIAS ZONAS por más de 10 horas este 15 de junio

Corte de agua afectará VARIAS ZONAS por más de 10 horas este 15 de junio

Sedapal anunció que este lunes 15 de junio realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, El Agustino, Puente Piedra, Pachacámac, Rímac y Callao como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, la interrupción afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, con horarios que variarán según la zona intervenida.

La entidad explicó que estas labores tienen como finalidad garantizar la calidad del servicio y asegurar la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Asimismo, señaló que las acciones forman parte de un programa de mejoras progresivas destinado a fortalecer la infraestructura hídrica, incrementar la seguridad operativa del sistema y facilitar una restitución ordenada del suministro.

Distritos y sectores afectados

San Juan de Lurigancho

La restricción alcanzará sectores como A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay, AF Cristo de Pachacámacilla, A. H. San José Obrero, Agrupación Pueblos Hermanos de Moyobamba, Agrupación Alejandro Toledo, Agrupación Unidos al Desarrollo, diversos sectores de Nueva Alianza, Los Libertadores, Monte de Sion y Ciudad de Los Constructores, entre otros.

Horario: 8.00 a. m. a 9.00 p. m.

Lurigancho (Chosica)

Los trabajos se realizarán en zonas de la urbanización San Antonio de Carapongo, incluidos sectores como Lucho Bueno, Cruz de Mayo de Carapongo y Unión Juventud Pachacútec.

Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

En una segunda intervención también se verán afectados sectores de la cuarta etapa de San Antonio de Carapongo, APV Primera Parcela Carapongo y A. H. Los Tulipanes.

Horario: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

El Agustino

La suspensión abarcará la Cooperativa Tayacaja, el Pueblo Joven La Menacho I, el A. H. San Martín de Porres y la asociación Las Brisas de Sevima.

Horario: 9.00 a. m. a 8.00 p. m.

Puente Piedra

Se verán afectados sectores como Alameda del Norte, Los Portales de Puente Piedra, Zapallal II etapa, Las Torres de Zapallal, San Pedro, Centro Poblado Zapallal y las urbanizaciones Los Sauces I, II y III, además de la Residencial Alameda del Norte.

Horario: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.

Pachacámac

La interrupción alcanzará el A. H. Portada de Manchay III.

Horario: 6.00 a. m. a 8.30 a. m.

Rímac

El servicio será restringido en el sector Leticia.

Horario: 6.47 a. m. a 12.00 p. m.

Callao

La medida afectará al APV Los Cedros de Oquendo.

Horario: 6.58 a. m. a 12.45 p. m.

Recomendaciones durante el corte

Ante la suspensión temporal del servicio, se recomienda adoptar medidas de ahorro y uso eficiente del agua: