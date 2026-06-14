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Ocio - ¿Podría CAMBIARLO TODO? La ÚNICA REGIÓN en Perú con actas pendientes en plena recta final para definir al presidente

Keiko Fujimori SE VA DEL PAÍS en medio de la SEGUNDA VUELTA presidencial: "Hice una promesa..."

A escasos días de la contienda electoral, Keiko Fujimori compartió que viajará al exterior con su familia para estar junto a su hija Kyara. Además, aseguró que seguirá en contacto con el equipo de personeros mientras se encuentre fuera.

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    Keiko Fujimori SE VA DEL PAÍS en medio de la SEGUNDA VUELTA presidencial: "Hice una promesa..."
    Keiko Fujimori anuncia viaje fuera del país en plena segunda vuelta presidencial. | Difusión
    Keiko Fujimori SE VA DEL PAÍS en medio de la SEGUNDA VUELTA presidencial: "Hice una promesa..."

    Keiko Fujimori, candidata presidencial, comunicó que realizará un breve viaje al extranjero para cumplir una promesa hecha a su hija Kyara, según informó en sus plataformas digitales.

    "Antes de la elección, le prometí a Kyara estar con ella en su primer viaje al iniciar esta nueva fase de su vida. Ahora es momento de cumplirlo", manifestó la líder de Fuerza Popular a través de X.

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    Subrayó que el itinerario es "puramente familiar" y que su estadía fuera será breve. Igualmente, afirmó que permanecerá en contacto con su equipo.

    "Mantendré comunicación continua con el comando nacional de personeros", puntualizó.

    Esta declaración ocurre en un momento crucial de la campaña electoral. Fujimori no dio detalles sobre el destino ni las fechas exactas del desplazamiento.

    Keiko Fujimori descarta propuesta de reconteo de votos de JP

    La líder de Fuerza Popular cuestionó la iniciativa de Juntos por el Perú y afirmó que los procesos de revisión están bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades electorales.

    Fujimori rechazó la idea de Juntos por el Perú de un reconteo total y señaló que "les falta comprensión de la normativa". Explicó que el marco legal solo permite la revisión de actas específicamente observadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), sujetas a evaluación por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

    Keiko Fujimori sale del país con su hija Kyara
    Keiko Fujimori sale del país con su hija Kyara

    A pesar de sus críticas a la propuesta del grupo de izquierda, Fujimori no descartó un posible diálogo político. Expresó su disposición para conversar, incluso con Roberto Sánchez, después de que las autoridades electorales concluyan definitivamente el escrutinio y la revisión de los documentos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori SE VA DEL PAÍS en medio de la SEGUNDA VUELTA presidencial: "Hice una promesa..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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