Keiko Fujimori SE VA DEL PAÍS en medio de la SEGUNDA VUELTA presidencial: "Hice una promesa..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Keiko Fujimori, candidata presidencial, comunicó que realizará un breve viaje al extranjero para cumplir una promesa hecha a su hija Kyara, según informó en sus plataformas digitales.
"Antes de la elección, le prometí a Kyara estar con ella en su primer viaje al iniciar esta nueva fase de su vida. Ahora es momento de cumplirlo", manifestó la líder de Fuerza Popular a través de X.
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Subrayó que el itinerario es "puramente familiar" y que su estadía fuera será breve. Igualmente, afirmó que permanecerá en contacto con su equipo.
"Mantendré comunicación continua con el comando nacional de personeros", puntualizó.
Esta declaración ocurre en un momento crucial de la campaña electoral. Fujimori no dio detalles sobre el destino ni las fechas exactas del desplazamiento.
Keiko Fujimori descarta propuesta de reconteo de votos de JP
La líder de Fuerza Popular cuestionó la iniciativa de Juntos por el Perú y afirmó que los procesos de revisión están bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades electorales.
Fujimori rechazó la idea de Juntos por el Perú de un reconteo total y señaló que "les falta comprensión de la normativa". Explicó que el marco legal solo permite la revisión de actas específicamente observadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), sujetas a evaluación por los Jurados Electorales Especiales (JEE).
A pesar de sus críticas a la propuesta del grupo de izquierda, Fujimori no descartó un posible diálogo político. Expresó su disposición para conversar, incluso con Roberto Sánchez, después de que las autoridades electorales concluyan definitivamente el escrutinio y la revisión de los documentos.