¿Se extenderán las vacaciones escolares? Esto informó el Minedu sobre el calendario de Fiestas Patrias

El Minedu confirmó cambios en el calendario escolar 2026. Conoce cómo quedan las vacaciones por Fiestas Patrias y por qué el año escolar terminará antes de lo previsto en la región Piura.

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó ajustes en el calendario escolar 2026, una medida que impacta la organización del año académico en los colegios públicos del país. Entre las principales novedades figuran precisiones sobre el periodo de vacaciones por Fiestas Patrias y una modificación excepcional del cierre del año escolar en una región del norte del Perú.

La actualización busca ordenar las actividades pedagógicas y administrativas de las instituciones educativas, además de responder a situaciones extraordinarias vinculadas a fenómenos climáticos.

¿Habrá cambios en las vacaciones por Fiestas Patrias?

De acuerdo con el cronograma aprobado por el Minedu, el descanso por Fiestas Patrias para los estudiantes se mantiene entre el lunes 27 de julio y el viernes 7 de agosto de 2026.

Este periodo corresponde al tercer bloque de semanas de gestión dentro del calendario escolar. Durante esos días, los alumnos de colegios públicos no asisten a clases, mientras que docentes y personal administrativo desarrollan actividades internas orientadas a fortalecer el trabajo educativo.

Entre las labores programadas figuran jornadas de capacitación, planificación curricular, evaluación de avances y organización de las actividades que se ejecutarán durante el siguiente tramo del año lectivo.

Cabe precisar que este esquema corresponde a las instituciones educativas públicas, mientras que los colegios privados pueden establecer su propio calendario conforme a su planificación académica.

Bloques Duración de la actividad Fechas Primer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 01 semana Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 27 de julio al 07 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 10 de agosto al 09 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 01 semana Del 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre

Minedu adelanta el fin del año escolar en Piura por prevención ante El Niño

Además de las disposiciones sobre las vacaciones, el Ministerio de Educación informó una medida excepcional para la región Piura debido al riesgo asociado al fenómeno de El Niño.

Según la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), el año escolar culminará de manera anticipada en esa jurisdicción, donde las autoridades buscan reducir la exposición de estudiantes y docentes ante posibles lluvias intensas, inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.

La fecha prevista para el cierre del año escolar en dicha región será el 27 de noviembre de 2026, como parte de un plan preventivo frente a los efectos que podrían generar las condiciones climáticas durante los últimos meses del año.