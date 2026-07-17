Minedu MODIFICA el calendario escolar 2026 y anuncia NUEVA FECHA del FIN DE CLASES en esta región por fenómeno El Niño

Para proteger a la comunidad escolar, Minedu decidió adelantar el cierre del año escolar 2026 en esta región del Perú, modificando el calendario académico por lluvias extremas.

¿Se acaban antes las clases? Minedu confirma nueva fecha de cierre del año escolar en esta región | Composición: Wapa / Fotos - Andina

¿Se acaban antes las clases? Minedu confirma nueva fecha de cierre del año escolar en esta región | Composición: Wapa / Fotos - Andina

Ante la posibilidad de que un intenso fenómeno de El Niño impacte al país durante los últimos meses del año, el Ministerio de Educación (Minedu) adoptó una serie de medidas preventivas para garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger a la comunidad escolar. Como parte de esta estrategia, las autoridades educativas aprobaron cambios en el calendario académico de una región considerada especialmente vulnerable a lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos.

¿Cuál será la nueva fecha de culminación del año escolar 2026?

El Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) acordaron adelantar el cierre del año escolar 2026 en dicha región debido a los pronósticos que advierten la llegada de un fenómeno El Niño de fuerte intensidad durante el último trimestre del año.

La decisión fue tomada durante una mesa técnica en la que participaron diversas autoridades educativas, quienes evaluaron los posibles riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades académicas. Como resultado, se estableció que las clases concluirán el 27 de noviembre, con un adelanto de cerca de tres semanas respecto de la fecha inicialmente contemplada en el calendario escolar.

Según explicó Elizabeth Mores Santos, directora de la UGEL Piura, la medida busca evitar que los estudiantes pierdan horas de aprendizaje. Para ello, los días lectivos programados para diciembre serán redistribuidos a lo largo del año mediante ajustes en la planificación académica.

La funcionaria detalló que se aprovecharán semanas de gestión y algunos feriados para completar los 160 días efectivos de clases y los 30 días de gestión establecidos por la normativa educativa vigente. Asimismo, aclaró que esta reorganización no contempla la realización de actividades escolares los sábados.

Entre las fechas que serán utilizadas para compensar el adelanto del cierre figuran las semanas de gestión previstas para julio, agosto y octubre, además de feriados como el 6 de agosto, el 24 de septiembre y el 8 de octubre.

¿Quiénes deberán adoptar medidas ante el riesgo climático?

Las disposiciones anunciadas por el Minedu alcanzan tanto a instituciones educativas públicas como privadas. No obstante, en el caso de los colegios particulares, sus directivos podrán evaluar la continuidad de las clases siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y que exista infraestructura adecuada para garantizar el traslado de estudiantes y docentes.

Esta decisión forma parte de las acciones preventivas que el sector Educación coordina con los gobiernos regionales y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), tomando en cuenta los antecedentes dejados por anteriores eventos asociados al fenómeno de El Niño.

Durante la reunión técnica también se abordó la situación de la infraestructura educativa en Piura, una de las regiones más expuestas a emergencias climáticas. De acuerdo con información de las UGEL, más de 250 instituciones educativas requieren intervenciones urgentes, ya sea mediante trabajos de mantenimiento o la instalación de módulos temporales.

Solo en la UGEL Piura, que administra 779 colegios públicos, cerca del 25% de los planteles se encuentra en condición de alto riesgo. La situación también genera preocupación en la UGEL Ayabaca, donde 54 centros educativos permanecen bajo alerta debido a posibles deslizamientos y activación de quebradas, lo que pone en riesgo a alrededor de 500 estudiantes que podrían quedar aislados.

Por su parte, la UGEL La Unión informó que 57 de las 184 instituciones educativas bajo su jurisdicción podrían verse afectadas por lluvias intensas e inundaciones si se concretan los escenarios climáticos previstos para los próximos meses.