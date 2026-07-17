FUERTE terremoto de 7,4 SACUDE México: Perú activa monitoreo por posible riesgo de TSUNAMI en el litoral peruano

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 frente a México genera preocupación en la cuenca del Pacífico. Perú activa protocolos de seguimiento para evaluar su impacto en la costa.

¡Atención! ¿Existe alerta de tsunami en Perú tras el terremoto de magnitud 7,4 en México? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¡Atención! ¿Existe alerta de tsunami en Perú tras el terremoto de magnitud 7,4 en México? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Un potente terremoto de magnitud 7,4 registrado frente a las costas de México generó preocupación en varios países de la cuenca del Pacífico debido a la posibilidad de que este tipo de sismos origine variaciones en el nivel del mar. Ante este escenario, las autoridades peruanas activaron los protocolos de seguimiento correspondientes para evaluar cualquier eventual impacto en el litoral nacional y mantener informada a la población sobre la evolución del fenómeno.

¿Existe alerta de tsunami en Perú tras el terremoto de magnitud 7,4 en México?

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió durante la mañana de este 17 de julio y tuvo una magnitud preliminar de 7,4. El sismo fue localizado a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, en México, con una profundidad de 10 kilómetros.

Tras conocerse el hecho, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú activó sus mecanismos de monitoreo para determinar si el terremoto podría generar algún efecto sobre las costas peruanas.

Boletín informativo

Aunque el epicentro se encuentra a miles de kilómetros del territorio nacional, los organismos especializados mantienen una observación constante de los movimientos sísmicos que ocurren en el océano Pacífico debido a que, en determinadas circunstancias, pueden originar tsunamis con alcance internacional.

Según el Boletín de Sismo Tsunami N.° 20-2026-1, emitido por la Marina de Guerra del Perú, el hecho fue evaluado con información proporcionada por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y posteriormente analizado por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

Boletín de sismo Tsunami de la Marina

“Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que este evento: INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento”, se puede leer en el boletín emitido.

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han emitido una alerta ni una alarma de tsunami para el litoral nacional. Sin embargo, continúan realizando un seguimiento permanente de la situación mientras se recopilan nuevos datos provenientes de los centros internacionales de monitoreo.

¿Por qué la Marina del Perú decidió reforzar el monitoreo tras el terremoto en México?

La decisión de intensificar la vigilancia forma parte de los protocolos preventivos establecidos dentro del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Esta medida no implica que exista una amenaza confirmada para las costas peruanas, sino que los especialistas continúan evaluando el comportamiento del evento sísmico y sus posibles efectos en el océano.

Durante esta etapa, los expertos analizan información sísmica, oceanográfica y mareográfica con el objetivo de determinar si el terremoto presenta las condiciones necesarias para generar un tsunami capaz de afectar a otros países ubicados en la cuenca del Pacífico.

La Marina de Guerra del Perú ha explicado en anteriores oportunidades que existen diferencias importantes entre los niveles de vigilancia, alerta y alarma. La vigilancia corresponde a una fase inicial de observación y análisis, en la que aún no se ha identificado una amenaza concreta, pero se considera necesario mantener un seguimiento constante.

Por otro lado, una alerta de tsunami implica la existencia de una amenaza potencial que podría requerir medidas preventivas en determinadas zonas. En tanto, una alarma de tsunami se emite cuando el fenómeno representa un peligro inminente, lo que activa de inmediato los protocolos de evacuación para la población que reside en áreas costeras vulnerables.