Último temblor en Perú hoy, 17 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha detectado una serie de sismos en diversas regiones del país, con énfasis en las áreas sur y norte. Frente a esta situación, se propone a la ciudadanía y a las autoridades regionales y locales implementar estrategias para afrontar posibles terremotos de alta intensidad.
Temblor en Huancavelica
- REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0460
- Fecha y Hora Local: 17/07/2026 04:16:31
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 95 km
- Latitud: -13.09
- Longitud: -75.14
- Referencia: 29 km al NE de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica
¿Qué números de emergencia están disponibles a nivel nacional?
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481