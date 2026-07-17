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Último temblor en Perú hoy, 17 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP

El IGP advierte sobre temblores en el país e insta a la población y autoridades a tomar acciones preventivas.

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    Último temblor en Perú hoy, 17 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP
    Temblor en Huancavelica | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Último temblor en Perú hoy, 17 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha detectado una serie de sismos en diversas regiones del país, con énfasis en las áreas sur y norte. Frente a esta situación, se propone a la ciudadanía y a las autoridades regionales y locales implementar estrategias para afrontar posibles terremotos de alta intensidad.

    Temblor en Huancavelica

    • REPORTE SÍSMICO
    • IGP/CENSIS/RS 2026-0460
    • Fecha y Hora Local: 17/07/2026 04:16:31
    • Magnitud: 4.0
    • Profundidad: 95 km
    • Latitud: -13.09
    • Longitud: -75.14
    • Referencia: 29 km al NE de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica

    ¿Qué números de emergencia están disponibles a nivel nacional?

    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Último temblor en Perú hoy, 17 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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