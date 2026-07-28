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Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Congresistas de Ahora Nación se ponen de espaldas durante la toma de mando de Keiko Fujimori

Parlamentarios se voltean en el hemiciclo portando lazos negros en solidaridad con las víctimas de dictaduras y gobiernos autoritarios. Entre ellos se destacan Harvey Colchado, Indira Huilca y Ruth Luque.

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    Congresistas de Ahora Nación se ponen de espaldas durante la toma de mando de Keiko Fujimori
    Colchado, Ruth Luque e Indira Huilca lucen un lazo negro en su vestimenta a minutos de mensaje a la Nación de Keiko Fujimori | Difusión
    Congresistas de Ahora Nación se ponen de espaldas durante la toma de mando de Keiko Fujimori

    Poco antes de la ceremonia oficial en el Congreso, los parlamentarios de Ahora Nación demostraron su desaprobación hacia el ascenso de Keiko Fujimori y se dieron la espalda en el hemiciclo.

    Además, varios legisladores lucieron listones negros en el pecho, en memoria de quienes sufrieron bajo dictaduras y gobiernos autoritarios que aún no han obtenido justicia.

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    Entre los presentes se encontraban Ruth Luque, Harvey Colchado e Indira Huilca, quienes portaban este símbolo.

    La manifestación se produjo momentos antes del inicio de la agenda prevista para las 12.15 p. m., durante la cual la mandataria debía juramentar y recibir la banda presidencial.

    Según el cronograma, Keiko Fujimori dará su primer mensaje a la Nación entre las 12.30 y 13.30 h ante el pleno. Posteriormente, se trasladará a la Casa de Gobierno a las 13.35 p. m. para saludar a delegaciones internacionales, y finalmente, el gabinete ministerial será juramentado a las 16.30 h.

    SOBRE EL AUTOR:
    Congresistas de Ahora Nación se ponen de espaldas durante la toma de mando de Keiko Fujimori
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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