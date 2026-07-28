Congresistas de Ahora Nación se ponen de espaldas durante la toma de mando de Keiko Fujimori

Congresistas de Ahora Nación se ponen de espaldas durante la toma de mando de Keiko FujimoriÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Poco antes de la ceremonia oficial en el Congreso, los parlamentarios de Ahora Nación demostraron su desaprobación hacia el ascenso de Keiko Fujimori y se dieron la espalda en el hemiciclo.
Además, varios legisladores lucieron listones negros en el pecho, en memoria de quienes sufrieron bajo dictaduras y gobiernos autoritarios que aún no han obtenido justicia.
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Entre los presentes se encontraban Ruth Luque, Harvey Colchado e Indira Huilca, quienes portaban este símbolo.
La manifestación se produjo momentos antes del inicio de la agenda prevista para las 12.15 p. m., durante la cual la mandataria debía juramentar y recibir la banda presidencial.
Según el cronograma, Keiko Fujimori dará su primer mensaje a la Nación entre las 12.30 y 13.30 h ante el pleno. Posteriormente, se trasladará a la Casa de Gobierno a las 13.35 p. m. para saludar a delegaciones internacionales, y finalmente, el gabinete ministerial será juramentado a las 16.30 h.