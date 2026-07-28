Congresistas de Ahora Nación se ponen de espaldas durante la toma de mando de Keiko Fujimori

Parlamentarios se voltean en el hemiciclo portando lazos negros en solidaridad con las víctimas de dictaduras y gobiernos autoritarios. Entre ellos se destacan Harvey Colchado, Indira Huilca y Ruth Luque.

Colchado, Ruth Luque e Indira Huilca lucen un lazo negro en su vestimenta a minutos de mensaje a la Nación de Keiko Fujimori | Difusión

Colchado, Ruth Luque e Indira Huilca lucen un lazo negro en su vestimenta a minutos de mensaje a la Nación de Keiko Fujimori | Difusión

Poco antes de la ceremonia oficial en el Congreso, los parlamentarios de Ahora Nación demostraron su desaprobación hacia el ascenso de Keiko Fujimori y se dieron la espalda en el hemiciclo.

Además, varios legisladores lucieron listones negros en el pecho, en memoria de quienes sufrieron bajo dictaduras y gobiernos autoritarios que aún no han obtenido justicia.

Entre los presentes se encontraban Ruth Luque, Harvey Colchado e Indira Huilca, quienes portaban este símbolo.

La manifestación se produjo momentos antes del inicio de la agenda prevista para las 12.15 p. m., durante la cual la mandataria debía juramentar y recibir la banda presidencial.