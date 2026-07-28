Fiestas Patrias: centros comerciales ofrecen actividades gratuitas para disfrutar en familia durante julio

La programación incluye concursos, espectáculos criollos, pasacalles, búsquedas del tesoro y actividades interactivas en espacios de diversos centros comerciales , con propuestas gratuitas para grandes y chicos

Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, diversos centros comerciales del país han preparado una amplia programación gratuita para que las familias disfruten de experiencias inspiradas en la cultura, la gastronomía y las tradiciones peruanas. Concursos, espectáculos, pasacalles, búsquedas del tesoro y presentaciones artísticas forman parte de la agenda especial que se desarrollará durante el feriado largo.

Larcomar

Larcomar invita a celebrar el mes patrio con La Búsqueda del Tesoro, una dinámica gratuita que repartirá más de 500 piezas de colección con diseños exclusivos del artista KAWAK, inspirados en la identidad peruana. Durante este fin de semana, los visitantes deberán seguir las pistas publicadas en las redes sociales del centro comercial para encontrar tomatodos, tote bags, posavasos y toallas distribuidos en distintos espacios del recinto.

La experiencia también incluirá la búsqueda de giftcards valorizadas entre S/. 100 y S/. 500, que serán escondidas durante el fin de semana. La iniciativa busca convertir cada visita en un recorrido de exploración y entretenimiento, resaltando elementos representativos del Perú y reforzando el vínculo de Larcomar con la cultura nacional.

Mall Aventura

En Mall Aventura Santa Anita, las familias podrán disfrutar de un espectáculo de burbujas por Fiestas Patrias el 24 de julio y de un pasacalle de personajes peruanos el 28 de julio, con propuestas de entretenimiento para celebrar el mes patrio junto a grandes y chicos.

En Mall Aventura San Juan de Lurigancho, la programación continuará con la degustación de dulces peruanos los miércoles, el juego Canta y Gana Criollo los sábados y talleres de cerámica patriótica los domingos. Además, el 26 de julio se realizará una presentación de marinera y el 29 de julio, un pasacalle de danzas típicas.

MegaPlaza Independencia

Como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, MegaPlaza Independencia ofrecerá un espectáculo criollo gratuito el próximo 28 de julio, de 5.30 p. m. a 6.30 p. m., en su escenario principal. Los asistentes podrán disfrutar de la presentación de Los Kipus, uno de los tríos criollos más representativos del país, en una velada pensada para compartir en familia y rendir homenaje a la música peruana.

Mallplaza

Mallplaza desarrollará una programación especial con actividades gratuitas para toda la familia en sus centros comerciales a nivel nacional. La agenda comenzará el 27 de julio con un pasacalle inspirado en la música y las danzas típicas del Perú; continuará el 28 de julio con el juego interactivo Cuy Challenge, en el que los participantes deberán derribar cuyes de juguete con pelotas para competir por premios instantáneos presentando un ticket de compra desde S/30; y culminará el 29 de julio con una serie de espectáculos musicales en vivo a cargo de artistas y agrupaciones locales, entre ellos Aldair Sánchez, Qué Tal Cumbión!, Nahomi Chávez con su tributo a Eva Ayllón, D'Patillo, K'Jantu, Puro Ritmo y el Conjunto Criollo Huaco Negro, cuya programación artística variará según cada centro comercial.

Minka

Minka dará inicio a las celebraciones patrias con una tarde llena de música y entretenimiento el próximo 27 de julio, de 5.00 p. m. a 8.00 p. m., en su Plaza Central. El público podrá disfrutar de la energía y el ritmo de Hey Hey Camagüey, en un espectáculo gratuito que reunirá música, baile y diversión para que familias y amigos celebren juntos la llegada de las Fiestas Patrias en un ambiente festivo.