Luis Baca cuestiona las celebraciones por Fiestas Patrias con una dura publicación: “No me da para celebrar…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Las Fiestas Patrias de 2026 tienen diferentes significados, en especial por el cambio gubernamental. Algunos confían en que Perú tendrá un mejor camino en los próximos cinco años, pero hay quienes temen que prevalezca la impunidad. El actor peruano Luis Baca comparte esta última visión, por lo que envió un mensaje pesimista en sus redes sociales.
Por medio de su Instagram, Luis Baca manifestó su tristeza ante lo que percibe como el futuro del país bajo la gestión de Keiko Fujimori. Durante la campaña electoral, fue uno de los pocos artistas que se opuso abiertamente al fujimorismo.
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El descontento de Luis Baca con Keiko Fujimori
El lunes 27 de julio, Baca compartió un video mientras caminaba por lo que parece ser el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, visiblemente afectado por el futuro del país.
"Lo siento, no puedo celebrar la victoria de la impunidad y el descaro del grupo gobernante para los próximos años", expresa en el video, provocando una gran variedad de opiniones. Añadió: "Nada que celebrar este 28".
El actor Diego Lombardi fue uno de los primeros en responder. "Hoy se celebra otra cosa. Este país es más grande que sus políticos", señaló. Un seguidor comentó: "Es doloroso vivir mi juventud bajo el control de una criminal que no ha ganado nada de forma justa".
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Otros comentarios en Instagram fueron: "Somos minoría, lamentablemente, buen detalle estar reflexionándolo desde San Marcos. Afortunadamente la peruanidad trasciende a sus gobernantes", "¿Si ganaba JP, estaba bien? Aún no gobierna y ya recibe críticas", "Luto nacional", "Somos dos, ¡qué horrible! Nunca pensé vivir este momento", y "Tengo la sensación de que (Keiko) no se irá en cinco años. Ella busca quedarse y con el control del Congreso completo podría conseguirlo. ¡Un paso hacia una dictadura disimulada! ¡Gracias, limeños, como siempre!".