Luis Baca cuestiona las celebraciones por Fiestas Patrias con una dura publicación: “No me da para celebrar…”

El actor Luis Baca expresó su descontento en Fiestas Patrias debido a la gestión de Keiko Fujimori . "Nada que celebrar este 28", afirmó.

La incertidumbre es parte de la celebración de estas Fiestas Patrias. Algunos, como el actor Luis Baca, expresó su preocupación por la impunidad del nuevo Gobierno. | Composición Wapa

La incertidumbre es parte de la celebración de estas Fiestas Patrias. Algunos, como el actor Luis Baca, expresó su preocupación por la impunidad del nuevo Gobierno. | Composición Wapa

Las Fiestas Patrias de 2026 tienen diferentes significados, en especial por el cambio gubernamental. Algunos confían en que Perú tendrá un mejor camino en los próximos cinco años, pero hay quienes temen que prevalezca la impunidad. El actor peruano Luis Baca comparte esta última visión, por lo que envió un mensaje pesimista en sus redes sociales.

Por medio de su Instagram, Luis Baca manifestó su tristeza ante lo que percibe como el futuro del país bajo la gestión de Keiko Fujimori. Durante la campaña electoral, fue uno de los pocos artistas que se opuso abiertamente al fujimorismo.

El descontento de Luis Baca con Keiko Fujimori

El lunes 27 de julio, Baca compartió un video mientras caminaba por lo que parece ser el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, visiblemente afectado por el futuro del país.

"Lo siento, no puedo celebrar la victoria de la impunidad y el descaro del grupo gobernante para los próximos años", expresa en el video, provocando una gran variedad de opiniones. Añadió: "Nada que celebrar este 28".

Luis Baca desde la UNMSM. Foto: Instagram

El actor Diego Lombardi fue uno de los primeros en responder. "Hoy se celebra otra cosa. Este país es más grande que sus políticos", señaló. Un seguidor comentó: "Es doloroso vivir mi juventud bajo el control de una criminal que no ha ganado nada de forma justa".