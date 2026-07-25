¿Qué pasó con Krayg Peña? El RADICAL cambio de rumbo del ex de Korina Rivadeneira tras ser EXPULSADO de Perú

Krayg Peña, conocido por su paso en ' Combate ' y ' Esto es guerra ', dejó Perú en 2017 en medio de una controversia migratoria. Desde entonces, su vida ha cambiado notablemente.

Krayg Peña fue uno de los rostros más conocidos de los realities peruanos gracias a su participación en programas como 'Combate' y 'Esto es guerra', además de la relación sentimental que mantuvo con Korina Rivadeneira. Sin embargo, su carrera en el país dio un giro inesperado en 2017, cuando abandonó el Perú en medio de una polémica relacionada con su situación migratoria.

Desde entonces, el modelo venezolano ha mantenido un perfil muy distinto al que tenía en la televisión nacional y muchos se preguntan qué fue de su vida. Te lo contamos en esta nota.

La polémica salida de Krayg Peña del Perú que marcó un antes y un después

La salida de Krayg Peña del Perú ocurrió en 2017 y estuvo rodeada de una fuerte controversia que acaparó la atención de los programas de espectáculos. En ese momento, el entonces superintendente nacional de Migraciones, Alfonso Sevilla Echevarría, dio a conocer un mensaje en el que el padre de Mario Hart solicitaba acelerar la expulsión del exchico reality.

"Hay un chico venezolano, Krayg Peña, que vino a trabajar en estos realities, pero hace ya varios meses que está sin trabajo, y se ha dedicado a ganarse la vida paseándose de canal en canal de espectáculos, molestando a la gente, e inventando con malicia cosas que dañan. Estoy pidiéndote sacar al venezolano Krayg Peña, alguien que está perturbando a la novia de mi hijo, también venezolana. ¿Puedes darme una mano?", se podía leer en el mensaje de esa época.

Krayg Peña y Korina Rivadeneira

Tras conocerse el caso, Krayg Peña manifestó públicamente su intención de iniciar acciones legales. No obstante, con el paso del tiempo decidió no continuar con ese proceso y optó por abandonar el Perú, poniendo fin a su etapa en la televisión peruana.

Así cambió la vida de Krayg Peña tras dejar la televisión peruana

Después de salir del país, Krayg Peña comenzó una nueva etapa lejos de la pantalla chica. Aunque inicialmente trascendió que se había establecido en España, en su perfil oficial de Facebook figura actualmente como residente en Miami, Estados Unidos.

Krayg Peña tiene una nueva vida alejada de las pantallas

En los últimos años, el exintegrante de Combate ha orientado su carrera hacia la creación de contenido para plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde comparte parte de su rutina y de sus viajes.

En 2022 también sorprendió a sus seguidores al revelar, durante una transmisión en vivo, que trabajaba como instructor de yoga. Desde entonces, ha mostrado un estilo de vida enfocado en el bienestar físico, el desarrollo personal y las experiencias alrededor del mundo, dejando atrás la imagen que proyectaba durante su etapa en los realities peruanos.

¿Por qué Krayg Peña no regresó a Venezuela y qué dijo Mario Hart sobre su expulsión?

Pese a abandonar el Perú, Krayg Peña tampoco decidió regresar a Venezuela. En una entrevista explicó que tomó esa determinación debido a las difíciles experiencias que vivió junto a su familia en su país de origen, las cuales marcaron profundamente su vida.

"Volver a Venezuela me aterra. Pasé cosas muy fuertes allá. Como secuestros, a mi padre lo secuestraron en dos oportunidades, le quitaron su empresa. Es mucho más fuerte de lo que se puede ver en televisión, yo lo vivía en persona, desde robos a la universidad hasta de todo", sostuvo.

Años después de la controversia, Mario Hart también fue consultado sobre las versiones que lo vinculaban con la salida del modelo venezolano del Perú. El piloto negó rotundamente haber intervenido en el proceso y aseguró que todo formó parte de las especulaciones surgidas durante la cobertura mediática del caso.