'Esto es Guerra' sorprende con potente cifra de rating y lidera como programa más visto en la televisión nacional

'Esto es Guerra' se posiciona como el programa más visto en Perú, al lograr un rating de 22,4 y superar eventos deportivos como el partido Francia contra Senegal.

'Esto es Guerra' arrasa en el rating y se convierte en el programa más visto de la TV | Composición: Wapa

'Esto es Guerra' arrasa en el rating y se convierte en el programa más visto de la TV | Composición: Wapa

'Esto es Guerra' continúa demostrando su vigencia en la televisión peruana. El popular reality de competencia volvió a liderar la sintonía nacional y se convirtió en el programa más visto de la jornada, superando incluso importantes transmisiones deportivas. Con más de una década al aire, el espacio sigue captando la atención de miles de televidentes gracias a sus competencias, sorpresas y el regreso de figuras emblemáticas.

'Esto es Guerra' lidera el rating y supera a importantes programas de la televisión

La más reciente edición de 'Esto es Guerra: Desafío 14' logró posicionarse como el contenido con mayor audiencia del día al alcanzar 22,4 puntos de rating, consolidándose como el programa en vivo más visto de la televisión peruana.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores fue el retorno de Patricio Parodi y Said Palao, quienes volvieron a integrar el reality por disposición del Tribunal, lo que generó sorpresa entre los competidores y el público.

Los resultados de audiencia también reflejaron la fuerte competencia de la jornada. Muy cerca se ubicó la transmisión del encuentro entre Francia y Senegal por la Copa Mundial 2026, que obtuvo 22,3 puntos de rating. Más atrás quedaron otros espacios de gran acogida como 'Al fondo hay sitio', con 19,4 puntos, y la telenovela 'Señora del destino', que registró 17,2 puntos.

El reality peruano que sigue conquistando al público tras 14 temporadas

A lo largo de sus 14 temporadas, 'Esto es Guerra' se ha convertido en el reality de competencia con mayor permanencia en la televisión nacional. Su combinación de desafíos físicos, rivalidades, entretenimiento y renovación constante de participantes le ha permitido mantenerse vigente entre las preferencias del público.

El programa, producido por Pro TV, también ha trascendido las fronteras peruanas con diversas adaptaciones internacionales. Entre ellas destacan versiones realizadas en países como México, Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia, lo que demuestra el alcance que ha tenido el formato en Latinoamérica.

Además, la franquicia continúa expandiéndose con una producción desarrollada por Televisa para UniMás y Univisión en Estados Unidos, proyecto que cuenta con la conducción del peruano Nicola Porcella y busca replicar el éxito alcanzado por el formato original.