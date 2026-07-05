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¡SE DECIDE! Alejandra Baigorria toma RADICAL decisión sobre Said Palao por INFIDELIDAD: "Se acaba, ya está"

Alejandra Baigorria se pronunció de forma tajante sobre la posible infidelidad de Said Palao y anunció que la confianza en su relación tiene límites claros.

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    ¡SE DECIDE! Alejandra Baigorria toma RADICAL decisión sobre Said Palao por INFIDELIDAD: "Se acaba, ya está"
    Alejandra Baigorria revela qué haría si Said le es infiel | Composición: Wapa Captura de pantalla
    ¡SE DECIDE! Alejandra Baigorria toma RADICAL decisión sobre Said Palao por INFIDELIDAD: "Se acaba, ya está"

    Tras la difusión de imágenes de Said Palao durante un paseo en yate en Argentina junto a sus amigos y varias mujeres, Alejandra Baigorria se pronunció y anunció una importante decisión ante una eventual infidelidad. La empresaria fue contundente al revelar su postura frente a esa posibilidad.

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    Alejandra Baigorria toma radical postura ante posible infidelidad de Said Palao

    Durante la conversación, Alejandra explicó que cada pareja tiene sus propias reglas y dinámicas, por lo que considera importante respetar las decisiones que toman de manera conjunta. “Hay parejas que son abiertas. Hay parejas que tienen diferentes cosas. Eso es acuerdo de las parejas”, señaló.

    La empresaria indicó que, en su caso, existe plena libertad para que ambos puedan compartir con sus amistades o realizar viajes sin que ello genere conflictos o sospechas.

    “Mis parámetros son que cada uno puede viajar con sus amigos y no pasa absolutamente nada. No me gusta que me cuestionen, no me gusta nada de eso y a él tampoco. Y si, hubo errores, pero ya está. Eso no va a cambiar mi confianza”.

    Sin embargo, dejó en claro que esa confianza tiene límites y que una traición sería suficiente para poner fin a la relación: “Si él la friega y se acaba, ya está”.

    Asimismo, sostuvo que no ve una eventual separación como una tragedia, sino como la consecuencia lógica cuando se rompe el respeto dentro de una relación.

    En el momento en que se acabe, ahí está. Yo no me hago paltas de terminar hoy, mañana o pasado mi relación. Para mí es una forma madura de hacer las cosas bien”, advirtió.

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    Alejandra Baigorria asegura que ya no es celosa

    En otro momento de la entrevista, la exintegrante de 'Esto es guerra' afirmó que actualmente mantiene una actitud mucho más relajada frente a su relación sentimental y que ya no actúa de la misma forma que en el pasado.

    Al ser consultada sobre si permitiría que Said Palao participe en reuniones o despedidas de soltero, respondió sin dudar: “Sí, normal”.

    La empresaria explicó que años atrás era una persona más celosa, pero que ciertas experiencias sentimentales la llevaron a replantear su manera de relacionarse.

    “Yo antes era una persona muy celosa. Yo he cambiado totalmente porque a mí me tocó después una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas”, aseguró sobre su cambio.

    Por ello, afirmó que hoy rechaza cualquier conducta vinculada al control o la desconfianza dentro de una pareja, pues considera que esos comportamientos terminan afectando la relación.

    “He cambiado. Ahora, soy una persona relajada. Yo no tengo que vivir con cosas como: ‘no vas’. ‘Te reviso el celular’. ‘Te pongo GPS’. ‘¿Dónde estás?’ Qué feo. Para eso no regreso”, precisó.

    Con estas declaraciones, Alejandra Baigorria reafirmó que su matrimonio con Said Palao se sostiene en la confianza y la libertad individual, aunque dejó claro que una infidelidad sería una falta que no estaría dispuesta a perdonar.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE DECIDE! Alejandra Baigorria toma RADICAL decisión sobre Said Palao por INFIDELIDAD: "Se acaba, ya está"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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