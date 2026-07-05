¿Cuántos años tiene REALMENTE? Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al revelar su VERDADERA edad en su cumpleaños

Durante la celebración, Tula Rodríguez reveló su edad real, lo que generó gran curiosidad entre los presentes y sorprendió a sus seguidores al exponer el año en que nació.

La conductora Tula Rodríguez celebró su cumpleaños por todo lo alto el pasado 2 de julio. Durante la reciente edición de 'Mande quien mande', la actriz recibió el cariño de sus compañeros, invitados especiales y televidentes. Sin embargo, más allá de la torta, la música y los saludos, hubo un momento que terminó robándose toda la atención cuando la presentadora decidió aclarar públicamente cuántos años tiene realmente.

La revelación se produjo en medio de bromas y comentarios sobre su edad, lo que llevó a la figura de televisión a responder sin filtros frente a las cámaras.

¿Cuántos años tiene Tula Rodríguez?

La celebración por el cumpleaños de Tula Rodríguez coincidió con la transmisión de su programa, por lo que la producción preparó una jornada especial llena de sorpresas. Durante el espacio televisivo participaron invitados como Laura Huarcayo y La Carlota, quienes acompañaron a la conductora en este día especial.

Además de los saludos y las muestras de afecto, el programa contó con números musicales y presentaciones de agrupaciones de cumbia que animaron el set.

En medio de la celebración, ‘La Carlota’ realizó algunas bromas relacionadas con la edad de la conductora, generando risas entre los presentes. Sin embargo, los comentarios también despertaron la curiosidad del público, que no tardó en preguntarse cuántos años cumplía realmente la popular figura de televisión.

Ante las especulaciones y bromas que surgieron durante el programa, Tula Rodríguez decidió poner fin a cualquier duda y revelar públicamente su edad.

La conductora explicó que nació en 1977 y aprovechó el momento para responder con humor a los comentarios que se habían realizado en el set.

“Si yo cumpliera 58, que es tu edad, lo diría”. Acto seguido, compartió el dato exacto frente a sus compañeros y televidentes. “Yo soy del 77 y cumplo 49 (años)”, aclaró.