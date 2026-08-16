¿Se moverán al lunes? Estos son los 7 feriados que podrían cambiar de fecha en Perú y el destino de los fines de semana largos

El Ministerio de Economía y Finanzas sugiere ajustar los feriados del 2027 trasladando los que caen entre semana al lunes, salvo excepciones.

Estos son los 7 feriados que podrían cambiar de fecha en Perú y el destino de los fines de semana largos

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¡Atención, trabajadores! El titular del Ministerio de Economía y Finanzas anunció una propuesta para modificar los días festivos del 2027. Elmer Cuba proporcionó detalles sobre cómo quedará el calendario oficial del próximo año. Te contamos la información en esta nota.

MEF sugiere mover siete días festivos al lunes: ¿qué implica para los fines de semana largos?

Según el titular del MEF, los días festivos nacionales se trasladarían a los lunes en 2027 si caen entre semana. Sin embargo, si caen en sábado o domingo, no se modificarán. Por lo tanto, el calendario oficial se presentará de la siguiente manera:

Viernes 1 de enero, Año Nuevo, permanece igual

Jueves 25 de marzo, Semana Santa, permanece igual

Viernes 26 de marzo, Semana Santa, permanece igual

Sábado 1 de mayo, permanece igual

Lunes 7 de junio, permanece igual

El martes 29 de junio se trasladaría al lunes 28 de junio

El viernes 23 de julio se movería al lunes 26 de julio

Miércoles 28 de julio, no se modifica

El jueves 29 de julio se movería al lunes 27 de julio

El viernes 6 de agosto se trasladaría al lunes 9 de agosto

Lunes 30 de agosto, permanece igual

El viernes 8 de octubre se movería al lunes 11 de octubre

Lunes 1 de noviembre, no se modifica

El miércoles 8 de diciembre se trasladaría al lunes 6 de diciembre. Esto genera una duda, dado que siguiendo el criterio del MEF, este y el siguiente se trasladarían al mismo lunes.

El jueves 9 de diciembre se pasaría al lunes 13 de diciembre, a menos que quede sin efecto ya que el anterior ocupa un lunes.

Sábado 25 de diciembre, no se modifica.

¿Cuándo se implementará esta medida? Responde el MEF

En una entrevista con RPP, Elmer Cuba indicó que el ajuste en el calendario oficial comenzará en 2027. Aunque aún no es una medida definitiva, el cambio formal en los días festivos implica el traslado a los lunes, exceptuando los de Semana Santa, las Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.