Presidente del IGP lanza contundente advertencia para Perú en medio de los TERREMOTOS EN EL MUNDO: "Va a ocurrir..."

En diálogo con La República, el presidente del Instituto Geofísico del Perú aborda las probabilidades de un terremoto similar al de Colombia en territorio peruano y enfatiza la mitigación de riesgos .

El reciente sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia ha intensificado los temores de un fenómeno similar en Perú. Los estudios científicos indican que podría ocurrir un terremoto de magnitud 8.8 con epicentro en la costa central y sur del país. ¿Cómo debería el país prepararse ante este potencial riesgo? El presidente del IGP comparte su perspectiva en la siguiente entrevista.

¿Qué lecciones deben extraerse de los terremotos recientes en Venezuela y Colombia?

La clave es considerar esta actividad como un recordatorio de que estamos en una zona sísmicamente activa y debemos estar preparados para un evento similar en cualquier momento.

Es crucial darnos cuenta de que eventos como estos pueden ocurrirnos y anticiparnos para minimizarlos.

¿De qué factores depende que ocurra un sismo en Perú?

La ocurrencia de un sismo depende de la acumulación de fuerzas en la zona costera, eventualmente causando un deslizamiento de placas tectónicas.

¿Cuál es el impacto de la energía sísmica acumulada?

La magnitud de un sismo está relacionada con el tamaño del área de fractura. Cuanto mayor sea el área donde se acumula energía, mayor será la magnitud del sismo.

La acumulación de energía en áreas grandes puede llevar siglos, mientras que en áreas pequeñas puede suceder en cuestión de días.

Se ha identificado a Lima, Ica y Áncash como regiones con alta energía sísmica acumulada. ¿Qué implica esto?

Estas áreas tienen el potencial de ser epicentros de futuros sismos. La proximidad al epicentro aumenta el riesgo de daños.

¿Qué consecuencias conllevaría un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur del Perú?

Según Cenepred, más de 9,8 millones de peruanos están en alto riesgo. Esto representa el 30% de la población nacional.

¿Estaría preparada Lima para un gran sismo si ocurriera mañana?

Observando las imágenes de Colombia y Venezuela, se puede inferir mucho sobre la preparación de Lima. La estructura de las viviendas y su localización juegan un papel crucial en el nivel de preparación ante un sismo.

¿Qué preocupa más sobre la preparación de la ciudad?

La falta de una cultura de prevención es preocupante. La energía debería canalizarse hacia la preparación en lugar de especular sobre cuándo ocurrirá un sismo. La revisión de instalaciones y la realización de simulacros en casa son esenciales.

Preparándonos y organizándonos en familia, podemos enfrentar mejor los riesgos.

Desde el sismo de Pisco en 2007, ¿qué cambios se han visto en términos de prevención?

Hay más información disponible, lo que ayuda a las personas a reducir riesgos. Sin embargo, aún quedan desafíos para consolidar una cultura de prevención.

Existe la percepción de que múltiples sismos menores pueden liberar suficiente energía para evitar un gran terremoto. ¿Es cierto?

Es un error común. Los sismos menores no liberan energía significativa de un gran evento sísmico.

¿Qué medidas deben implementar las autoridades para minimizar el número de víctimas en el futuro?

Las leyes y normativas ya están en marcha. La preparación debe comenzar a nivel familiar, asumiendo responsabilidad por la seguridad de nuestras viviendas y ubicaciones.

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