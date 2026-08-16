Naldy Saldaña destapa TRAICIÓN de sus compañeras de La Bella Luz y asegura que SÍ SABÍAN de su denuncia: "Me dio mucha tristeza"

La cantante reveló que algunas integrantes de La Bella Luz sí conocían lo ocurrido antes de su denuncia contra César Sánchez y confesó la tristeza que le generó que dijeran lo contrario.

Naldy Saldaña revela verdad de sus compañeras en La Bella Luz | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Naldy Saldaña revela verdad de sus compañeras en La Bella Luz | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Naldy Saldaña volvió a aparecer en televisión y decidió hablar sobre una de las etapas más complicadas que ha atravesado tras denunciar por presuntos tocamientos indebidos a César Sánchez Chavesta, quien anteriormente ocupaba el cargo de director musical de La Bella Luz.

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', la cantante recordó cómo vivió este proceso y habló sobre el respaldo que recibió de algunas personas de su antiguo entorno laboral. Sin embargo, una pregunta terminó llevándola a revelar un detalle que le generó especial tristeza. ¿Qué contó sobre sus excompañeras de la agrupación?

¿Qué sabían las compañeras de Naldy Saldaña sobre su denuncia?

Uno de los momentos más emotivos de la conversación ocurrió cuando le preguntaron a Naldy si alguna de las integrantes de La Bella Luz había intentado comunicarse con ella después de que su denuncia se hiciera pública.

La artista respondió visiblemente conmovida y explicó que sí recibió mensajes de algunas de sus antiguas compañeras. Según relató, al comienzo varias de ellas le hicieron llegar muestras de apoyo; sin embargo, posteriormente quedó decepcionada por algunas declaraciones relacionadas con el conocimiento que tenían sobre lo ocurrido.

“En todo ese tiempo, sí. Algunas me escribieron. Al principio dándome su respaldo, ¿no? Pero sí me dio mucha tristeza que en su momento dijeran que nadie sabía, cuando algunas sí sabían. Lamentablemente, todos somos testigos porque todos trabajábamos ahí”, sostuvo decepcionada.

Con estas declaraciones, Saldaña cuestionó la versión de que ninguna persona dentro de la agrupación estaba al tanto de la situación que, según su testimonio, atravesó durante su permanencia en La Bella Luz.