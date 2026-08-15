¡SORPRESA TOTAL! Korina Rivadeneira presenta al NUEVO BEBÉ de su familia y conmueve con inesperado mensaje: "Qué amor tan..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al anunciar que, tras su separación de Mario Hart, considerará congelar sus óvulos. Sin embargo, recientemente la actriz venezolana expresó una inmensa felicidad al presentar a la nueva adición en su familia: un bebé.
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Korina Rivadeneira anuncia el nacimiento de nuevo bebé
Korina Rivadeneira recientemente rompió el silencio sobre su ruptura matrimonial con Mario Hart, asegurando que mantienen una buena relación como padres. "Siento un gran cariño por él porque es el padre de mis hijos. Nos hemos amado profundamente", dijo, dejando claro el respeto que aún les une.
La exmodelo utilizó su Instagram para compartir con sus admiradores que su hermana menor ha sido madre, por lo que ella se convierte en tía nuevamente. Se mostró triste por no haber podido participar en este importante momento familiar.
"Mi hermana menor dio a luz a un hermoso bebé, siento un amor inmenso. No puedo creer no haber estado allí. Te amo mucho, hermana, has sido increíblemente fuerte", compartió junto a una imagen de su hermana con el bebé recién nacido.
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Mario Hart rompe su silencio sobre su separación de Korina
Recientemente, Mario Hart confesó que lo más complicado tras separarse de Korina fue estar alejado de sus hijos. El piloto, quien indicó que ambos tomaron caminos diferentes en enero de 2026, mencionó que extraña despertar y acostar a sus hijos, así como compartir afecto diario.
Hart destacó la importancia de mostrarles amor constantemente a sus hijos. "Siempre estoy lleno de besos para ellos", afirmó, demostrando cuánto extraña los momentos familiares desde que dejó de vivir con Korina.