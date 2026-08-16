Terremoto en Perú: ¿cuánto cuesta vivir en los distritos más seguros ante un sismo en Lima en 2026?

Conoce cuánto cuesta el metro cuadrado en los distritos de Lima con mejores condiciones de suelo ante un sismo y cuáles superan los S/9.000 por m².

Tener una vivienda en suelo estable puede costar entre 5.690 y 9.384 soles.

Tener una vivienda en suelo estable puede costar entre 5.690 y 9.384 soles.

Los recientes terremotos registrados en Colombia y Venezuela, sumados a los movimientos sísmicos percibidos en el centro del Perú, han vuelto a poner sobre la mesa una preocupación recurrente entre los limeños: qué tan segura es la zona donde se encuentra su vivienda.

Un estudio del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) identificó distritos de Lima con condiciones de suelo más favorables frente a un fuerte movimiento. Sin embargo, elegir una propiedad en estas zonas también supone importantes diferencias de precio.

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en los distritos con mejores suelos?

Información de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), correspondiente al primer semestre de 2026, muestra que el precio de venta formal en los distritos señalados por sus mejores condiciones geológicas oscila entre S/5.690 y S/9.384 por metro cuadrado.

Estas son las nueve zonas consideradas y sus respectivos precios, ordenados de mayor a menor:

Miraflores: S/9.384 por m²

S/9.384 por m² San Isidro: S/8.994 por m²

S/8.994 por m² Magdalena del Mar: S/7.821 por m²

S/7.821 por m² Lince: S/7.813 por m²

S/7.813 por m² Jesús María: S/7.389 por m²

S/7.389 por m² San Miguel: S/6.350 por m²

S/6.350 por m² Pueblo Libre: S/6.336 por m²

S/6.336 por m² Cercado de Lima: S/5.906 por m²

S/5.906 por m² Breña: S/5.690 por m²

Miraflores encabeza el listado y supera ampliamente los S/9.000 por metro cuadrado, mientras que Breña aparece como la alternativa de menor precio dentro de este grupo.

Distritos vulnerables también registran elevados precios

Tener condiciones de suelo menos favorables no significa necesariamente encontrar viviendas mucho más económicas. Las cifras de CODIP muestran que algunos distritos identificados por el CISMID con mayor vulnerabilidad mantienen precios similares a zonas consideradas más seguras.

Estos son los seis valores registrados:

San Luis: S/6.444 por m²

S/6.444 por m² Chorrillos: S/5.862 por m²

S/5.862 por m² Ate: S/5.065 por m²

S/5.065 por m² San Juan de Lurigancho: S/4.685 por m²

S/4.685 por m² Independencia: S/4.617 por m²

S/4.617 por m² Comas: S/4.011 por m²

El contraste se observa, por ejemplo, en San Luis, donde el metro cuadrado alcanza los S/6.444, superando a distritos con mejores condiciones de suelo como Pueblo Libre, Cercado de Lima y Breña.

Algo similar sucede con Chorrillos, cuyo valor de S/5.862 por m² se aproxima al registrado en Breña.

Estas diferencias evidencian que el mercado inmobiliario no establece sus precios únicamente a partir de las características del suelo. También influyen la ubicación, conectividad, disponibilidad de servicios, desarrollo urbano y demanda de viviendas.

Vivienda formal también resulta clave frente a un sismo

Más allá del distrito elegido, las características de la construcción son fundamentales para reducir riesgos. CODIP advierte sobre la necesidad de impulsar proyectos formales y limitar el crecimiento de viviendas levantadas sin títulos, servicios básicos o criterios técnicos adecuados.

El problema adquiere mayor relevancia considerando la brecha habitacional existente en Perú. Actualmente, esta alcanza aproximadamente 1,9 millones de viviendas: unas 587 mil familias necesitan una nueva casa y más de 1,3 millones viven en condiciones precarias.

En distritos como Villa María del Triunfo y Ancón, además, existe una menor oferta inmobiliaria. En otros puntos, como Villa El Salvador, las limitaciones relacionadas con servicios básicos dificultan el desarrollo de nuevos proyectos.