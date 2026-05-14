Tula Rodríguez sorprende con apasionado beso en vivo con actor extranjero, quien tiene pareja

Tula Rodríguez ha sido vinculada sentimentalmente con este actor argentino durante los últimos meses. Foto: Composición LR/América TV

Tula Rodríguez ha sido vinculada sentimentalmente con este actor argentino durante los últimos meses. Foto: Composición LR/América TV

En una reciente emisión de 'Mande quien mande', Tula Rodríguez causó sensación al compartir un beso con el actor argentino Fernando Niño. A pesar de rumores anteriores de un enlace sentimental, Fernando mantiene una relación con Macla Yamada, conductora de 'Ouke'.

La escena, parte de una actuación en América TV, tuvo la participación de notables actores mexicanos como Humberto Zurita, junto con Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela, quienes también estuvieron presentes.

El beso entre Tula Rodríguez y Fernando Niño

Tula Rodríguez y Fernando Niño han pasado mucho tiempo trabajando juntos en la serie 'Los otros Concha', donde interpretaban a una pareja, lo que llevó a especulaciones sobre un romance fuera de la pantalla.

A pesar de los rumores, ambos han declarado que son solo amigos mientras que Fernando tiene una relación con Macla Yamada. Sin embargo, la amistad que comparten permitió que Tula besara a Fernando Niño en 'Mande quien mande'. Los conductores Laura Huarcayo y La Carlota quedaron atónitos ante la escena que concluyó con un abrazo.

El nuevo rol de Tula Rodríguez en 'Mande quien mande'

El 27 de abril pasado, Tula Rodríguez fue presentada como parte del equipo de 'Mande quien mande'. Esta noticia fue bien recibida en las redes sociales, reafirmando su popularidad en el medio por su simpatía.