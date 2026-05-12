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Tras romper con Aldo Corzo, Alessa Wichtel comparte contundente mensaje: “Que nadie ni nada apague tu brillo”

Alessa Wichtel cortó con Aldo Corzo días después de que una modelo lo señalara por comportamiento indebido. “Tengo límites que no estoy dispuesta a negociar”, expresó la actriz.

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    Tras romper con Aldo Corzo, Alessa Wichtel lo destruye
    Tras romper con Aldo Corzo, Alessa Wichtel comparte contundente mensaje: “Que nadie ni nada apague tu brillo”

    La actriz Alessa Wichtel ha anunciado el término de su relación con el futbolista Aldo Corzo. La pareja, que compartía su felicidad públicamente desde hace un año, ha dejado de mostrar su amor en las redes sociales recientemente. A raíz de los rumores, la figura de la telenovela ‘Valentina Valiente’ confirmó que está nuevamente soltera.

    Más allá de anunciar que su relación con Aldo Corzo ha concluido y que está concentrada en su carrera, Alessa Wichtel sorprendió con un mensaje en sus redes sociales, que parece ser dirigido al futbolista del Club Universitario de Deportes.

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    PUEDES VER: Alessa Wichtel confirma ruptura con Aldo Corzo y lanza fuerte mensaje: "Tengo mis límites claros"

    ¿Alessa Wichtel envió un mensaje a Aldo Corzo?

    El pasado martes 12 de mayo, Alessa Wichtel usó Instagram para plasmar un significativo mensaje sobre que nadie debe apagar tu luz ni hacerte sentir menos. Esto surgió tras confirmar el fin de su relación con Aldo Corzo, quien recientemente fue señalado por la modelo Lesly Reyna por conducta inapropiada.

    La imagen compartida en su cuenta incluía el texto en inglés: “There she glows again”, que en español es “Allí vuelve a brillar”. Acompañó la imagen con otro mensaje: “Que nadie ni nada apague tu brillo”.


    SOBRE EL AUTOR:
    Tras romper con Aldo Corzo, Alessa Wichtel comparte contundente mensaje: “Que nadie ni nada apague tu brillo”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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