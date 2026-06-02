¡AMPAY! Miguel Trauco es captado con misteriosa mujer dentro de un auto y Magaly muestra las imágenes

Miguel Trauco fue captado con una mujer en la madrugada y aclaró que lleva tres meses soltero, mientras su exesposa habló de infidelidades.

Miguel Trauco volvió a quedar en el centro de la polémica farandulera luego de que 'Magaly TV: la firme' difundiera imágenes del futbolista junto a una mujer que no sería Mariela Arévalo, con quien había sido vinculado sentimentalmente.

Según el informe del programa de espectáculos, el jugador fue registrado durante la madrugada del 31 de mayo. En las imágenes se observa que estaciona su vehículo, baja de la unidad y luego se ubica en la parte posterior del auto junto a la joven.

De acuerdo con la nota emitida por el espacio de Magaly Medina, ambos habrían permanecido en esa zona alrededor de 20 minutos. Luego, las cámaras captaron a la mujer abriendo la puerta, aparentemente abrochándose el pantalón y sin zapatos.

Después, ella se acercó a la parte delantera del vehículo, donde se encontraba Miguel Trauco. Ambos se despidieron con un beso en la mejilla y un abrazo. Finalmente, el futbolista se retiró del lugar, mientras la joven subió de nuevo a la unidad.

Antes de que el informe saliera al aire, Trauco intentó frenar la difusión del material. El seleccionado peruano envió dos cartas notariales al programa y denunció presunto acoso y vulneración de su intimidad.

Además, el futbolista publicó un comunicado en el que aclaró su situación sentimental y aseguró que actualmente no mantiene una relación con Mariela Arévalo. “Ante cualquier información que pueda difundirse hoy, quiero aclarar que llevo 3 meses soltero. Actualmente no mantengo ninguna relación sentimental”, escribió.

Ex de Trauco sobre fin de su relación

En medio de esta nueva controversia, Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, conversó con Trome sobre el final de su matrimonio con el futbolista. La madre de sus hijos reconoció que atravesó momentos difíciles y que, en su momento, perdonó infidelidades.

“Un proceso muy difícil. Siempre digo que lo mejor que hice fue separarme y lo más bonito que tengo son mis dos hijos. He perdonado infidelidades, no lo voy a negar, pero todo tiene su límite”, señaló.

Sus declaraciones volvieron a poner en conversación el pasado sentimental del jugador, justo cuando enfrenta una nueva exposición mediática por las imágenes difundidas en televisión.