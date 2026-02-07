Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco , reaparece en redes sociales tras la denuncia por abuso sexual en contra del futbolista. Su regreso sorprende a sus seguidores.

Mariela Arévalo, la prometida de Miguel Trauco, reapareció en sus redes sociales tras la denuncia por abuso sexual en contra del futbolista. La novia del jugador decidió volver a su acostumbrada rutina y compartió un inesperado mensaje, luego de eliminar todas las fotos que tenía publicadas con el pelotero.

¿Qué dijo la novia de Miguel Trauco tras el escándalo del futbolista?

La pareja del exfutbolista de Alianza Lima apareció nuevamente en redes sociales tras semanas de guardar silencio. Arévalo no se dejó ver, pero sí compartió con sus seguidores las actividades que hace en medio de la controversia que atraviesa Trauco, después de ser denunciado junto a otros exfutbolistas del club blanquiazul por una presunta violación sexual contra una joven argentina.

Arévalo, quien estaba comprometida con Miguel, llamó la atención al publicar una fotografía de un atardecer y escribió: “Dios no pone sueños grandes en corazones pequeños”.

Su mensaje surge luego de que Mariela decidiera eliminar cualquier rastro de la relación que tuvo o aún mantiene con Miguel Trauco, lo que encendió las especulaciones sobre una posible ruptura.

Como se recuerda, meses antes del conflicto, la pareja estuvo presente como invitados al canal de YouTube ‘Hazme el ‘A-guante’, donde hablaron de su relación. Fue ahí cuando el lateral izquierdo relató que su primer año de relación lo vivieron como un amor a distancia, ya que tenían compromisos personales.