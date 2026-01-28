¡BODA TRUNCADA! Miguel Trauco y su novia planeaban casarse en 2026 antes de grave denuncia

Miguel Trauco hablaba de su boda para 2026, pero tras la denuncia en su contra, su pareja borró fotos y surgieron dudas sobre el futuro.

La polémica que sacude a Alianza Lima no solo ha tenido repercusiones deportivas y legales, sino también personales. Tras la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años contra varios futbolistas del club, volvió a circular una antigua entrevista de Miguel Trauco en la que hablaba, con ilusión, de su futuro sentimental y de una boda que ya tenía fecha tentativa.

Miguel Trauco y la boda que ilusionaba a su entorno

Luego de cinco años de relación, Miguel Trauco decidió formalizar su romance y pedirle matrimonio a su entonces pareja, Mariela Arévalo. En ese momento, la noticia fue celebrada públicamente por ella misma a través de redes sociales, con un mensaje cargado de emoción.

“Me propuso matrimonio, y sí dije que sí, con el corazón temblando de alegría y el alma desbordada de emoción. Porque no hay nadie más con quien quiera compartir mi vida”.

El anuncio despertó muestras de cariño entre seguidores y amigos cercanos, consolidando la imagen de una pareja estable que se preparaba para dar un nuevo paso. Sin embargo, ese escenario comenzó a resquebrajarse tras la denuncia que hoy mantiene al futbolista en el centro de la controversia.

“Pensamos casarnos en diciembre del 2026”: la fecha que hoy genera dudas

En octubre de 2025, Trauco y Mariela Arévalo participaron en el pódcast Hazme el A-guante, donde hablaron abiertamente de su relación y de cómo habían logrado complementarse pese a sus diferencias.

“Nosotros somos dos mundos distintos, por eso hemos sabido encajar bien. He aprendido muchas cosas de él, estoy agradecida con la vida”, expresó ella durante la entrevista.

Fue entonces cuando el propio futbolista sorprendió al revelar que ya tenían planes concretos para el matrimonio. “Nosotros estamos pensamos en casarnos en diciembre del 2026”.

Hoy, a poco más de una semana de que saliera a la luz la denuncia por presunta violación que involucra a Miguel Trauco junto a Sergio Peña y Carlos Zambrano, ese proyecto de vida parece haber quedado en suspenso.

La drástica decisión de Mariela Arévalo tras la denuncia

En medio del escándalo, un detalle no pasó desapercibido en redes sociales: Mariela Arévalo eliminó todas las fotografías que tenía junto a Miguel Trauco de su cuenta de Instagram. Además, optó por restringir los comentarios en sus publicaciones, una medida interpretada como un intento de protegerse de críticas y ataques.

Mientras tanto, el futbolista decidió pronunciarse el viernes 23 de enero a través de sus historias de Instagram, negando las acusaciones y anunciando que colaborará con las autoridades.

“Quiero expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer, siendo plenamente consciente de la gravedad con la que este tipo de situaciones debe ser tratada. En este contexto, se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares, a mi entorno personal y profesional”.