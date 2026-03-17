Al Fondo Hay Sitio vs ‘La Granja VIP’ y ‘Yo Soy’: ¿Qué programa triunfó en el ráting tras su estreno?

El estreno del regreso de la serie de América TV alcanzó más de 20 puntos de rating , convirtiéndose en el programa líder de la noche del lunes 16 de marzo.

El lunes 16 de marzo, la televisión peruana vivió una intensa disputa por el rating con el estreno de la temporada 13 de 'Al fondo hay sitio', el debut de 'La granja VIP', una nueva entrega de 'Yo soy' y la permanencia de espacios consolidados como 'Magaly TV, la firme'.

El claro vencedor de la jornada fue América TV con su emblemática serie familiar 'Al fondo hay sitio'. La producción dominó ampliamente la sintonía, reafirmando su posición como uno de los mayores fenómenos televisivos del país. De acuerdo con datos de Kantar Ibope, el episodio de estreno de la nueva temporada registró 20,9 puntos de rating general y un share de 36,5%, alcanzando picos de hasta 26,9 puntos en hogares DE (Lima + 6 ciudades) durante la segunda media hora. Además, logró un promedio de 1.449.519 televidentes por minuto, superando con amplitud a sus competidores.

Tras varios meses fuera de pantalla, la serie regresó con un episodio lleno de giros y momentos clave. La supervivencia de Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani), el sorpresivo giro sobre la paternidad de Alessia y Cristóbal, así como la confesión de Don Gilberto a Olinda, fueron algunos de los elementos que mantuvieron enganchada a la audiencia.

'Al fondo hay sitio' temporada 13 es una de las series más esperadas de este 2026. Foto: América TV.

El reparto, que mezcla a actores históricos con nuevos rostros y el retorno de Alessandra Denegri tras una década, aportó frescura a un estreno que volvió a confirmar la fuerte conexión de la serie con el público peruano.

Samahara Lobatón pierde la paciencia en La Granja VIP su queja se vuelve viral.

'La granja VIP', 'Yo soy' y 'Magaly TV, la firme'

En paralelo, otras propuestas buscaron abrirse paso en el competitivo horario estelar. 'La granja VIP', reality de Panamericana TV, llegó con la promesa de reunir a 16 celebridades en un entorno rural, alejadas de comodidades y sin contacto con el exterior. No obstante, el programa se ubicó en el puesto 28 del ranking con 2,8 puntos de rating, muy por debajo de la serie de América TV.