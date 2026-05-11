Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer conmociona al narrar violento ataque en República Dominicana: "Casi nos matan"

Giuseppe Benignini, conocido como 'El Principito', compartió su aterradora experiencia en República Dominicana, donde sufrió un atentado y temió por su vida.

    Giuseppe Benignini pasó tremendo susto ante la interceptación de delincuentes. | Composición Wapa
    Giuseppe Benignini, popularmente llamado 'El Principito' y ex de Michelle Soifer, narró los angustiantes momentos que vivió durante el fin de semana en República Dominicana, donde fue víctima de un ataque. El modelo compartió que pensó que su vida estaba en peligro y por ello decidió dejar el país para proteger a su familia y no dejar a su hija sin padre.

    El venezolano mencionó que fue contactado por el restaurante Pantera 101 para encargarse de una sesión como modelo e influencer. Al concluir su trabajo, él y el fotógrafo subieron a su vehículo y, poco después, fueron atacados por delincuentes.

    Giuseppe Benignini relata su escape de la muerte

    Giuseppe explicó que, aunque le apuntaron con un arma, logró maniobrar el auto para huir. “No sé cómo Dios nos salvó, porque la calle estaba bloqueada, no sé por dónde escapamos. Fue como una película; llegué temblando. ¡Qué horrible! Nunca había experimentado algo así”, relató el modelo, quien luego denunció el caso.

    El modelo ítalo-venezolano acusó a un hombre llamado Santiago Mathías como responsable del ataque, indicando que parece estar obsesionado con él. “No entiendo la razón; no le he hecho nada”, afirmó. “Tengo mucho que perder, especialmente mi hija, que es lo más sagrado para mí; casi nos matan. ¡Qué situación tan espantosa!”, expresó.

    Como resultado de lo ocurrido, Giuseppe Benignini decidió abandonar República Dominicana debido a que no se siente seguro. “Me voy a mi país. Tengo una hija, una esposa, una familia que espera por mí. No voy a arriesgar mi vida por esto. El país tiene mucha maldad. Sé que no todos son así, pero me han ocurrido muchas cosas aquí”, dijo con indignación.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

