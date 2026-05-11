Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer conmociona al narrar violento ataque en República Dominicana: "Casi nos matan"
Giuseppe Benignini, popularmente llamado 'El Principito' y ex de Michelle Soifer, narró los angustiantes momentos que vivió durante el fin de semana en República Dominicana, donde fue víctima de un ataque. El modelo compartió que pensó que su vida estaba en peligro y por ello decidió dejar el país para proteger a su familia y no dejar a su hija sin padre.
El venezolano mencionó que fue contactado por el restaurante Pantera 101 para encargarse de una sesión como modelo e influencer. Al concluir su trabajo, él y el fotógrafo subieron a su vehículo y, poco después, fueron atacados por delincuentes.
Giuseppe Benignini relata su escape de la muerte
Giuseppe explicó que, aunque le apuntaron con un arma, logró maniobrar el auto para huir. “No sé cómo Dios nos salvó, porque la calle estaba bloqueada, no sé por dónde escapamos. Fue como una película; llegué temblando. ¡Qué horrible! Nunca había experimentado algo así”, relató el modelo, quien luego denunció el caso.
El modelo ítalo-venezolano acusó a un hombre llamado Santiago Mathías como responsable del ataque, indicando que parece estar obsesionado con él. “No entiendo la razón; no le he hecho nada”, afirmó. “Tengo mucho que perder, especialmente mi hija, que es lo más sagrado para mí; casi nos matan. ¡Qué situación tan espantosa!”, expresó.
Como resultado de lo ocurrido, Giuseppe Benignini decidió abandonar República Dominicana debido a que no se siente seguro. “Me voy a mi país. Tengo una hija, una esposa, una familia que espera por mí. No voy a arriesgar mi vida por esto. El país tiene mucha maldad. Sé que no todos son así, pero me han ocurrido muchas cosas aquí”, dijo con indignación.