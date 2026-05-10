Susy Díaz expone las deudas de Florcita y lanza fuerte advertencia: "Que se mate trabajando"

Susy Díaz comentó qu e Flor destina la mayor parte de sus ingresos a pagar deudas , afectando su convivencia familiar.

La situación financiera de Flor Polo salió a la luz pública luego que su madre, Susy Díaz, revelara en una entrevista con ATV los problemas económicos que enfrenta debido a las grandes deudas con varios bancos.

Susy Díaz comparte que Flor Polo tiene deudas con múltiples bancos

La excongresista señaló que Florcita está pasando por dificultades económicas, indicando que la mayoría de los ingresos actuales se destinan al pago de préstamos y obligaciones financieras.





"Ella es muy buena, no tiene experiencia en la calle como yo, el problema es que tiene muchas deudas y lo poco que gana, porque los artistas estamos ganando poco, es para pagar grandes cantidades a varios bancos", expresó.

Susy Díaz añadió que esta situación ha impactado el entorno familiar, ya que Flor Polo no puede contribuir a ciertos gastos del hogar debido a los compromisos bancarios que tiene.

"Le dije que apoye, pero responde que tiene deudas bancarias (...) le digo: ‘Flor, hay que pagar esto’ y responde: ‘Mamá, tengo la deuda con este y aquel banco’; está muy endeudada y tengo muchas responsabilidades familiares", comentó.

Susy Díaz continuará respaldando a su hija ofreciéndole vivienda

A pesar de la difícil situación, Susy afirmó que seguirá apoyando a su hija y a sus nietos, aunque dejará de involucrarse en las deudas bancarias de Flor. Confesó que vendió un departamento para ayudar en un pago.

"Ella confía mucho en la gente, le aconsejé pensar más con la cabeza que con el corazón, le brindaré apoyo en temas de vivienda para ella y mis nietos, pero que sus deudas las pague trabajando. Vendió el departamento para cubrir una deuda considerable", dijo.

Susy Díaz subrayó que aunque Flor Polo no esté en su mejor momento económico, le garantizará lo básico: techo y alimentación.

"Ella no está generando mucho, no le faltará hogar ni comida, pero en cuanto a los préstamos bancarios, que lo resuelva ella (...) No posee bienes a su nombre, solo tiene deudas", puntualizó.

Por último, la exvedette lanzó un mensaje claro sobre los valores que busca inculcarle a su hija, esperando verla salir adelante a pesar de las dificultades.