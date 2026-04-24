Después de que Susy Díaz empacara y dejara su hogar con Florcita y sus nietos, Magaly Medina compartió imágenes que dejaron a todos boquiabiertos.

¿Fue astuta? Revelan sorprendentes imágenes de Florcita tras partida de Susy Díaz de su casa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

¿Fue astuta? Revelan sorprendentes imágenes de Florcita tras partida de Susy Díaz de su casa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

Actualmente, Susy Díaz y Florcita están en boca de todos tras la decisión de la primera de mudarse de su hogar en Salamanca, lo que dejó a su hija y nietos por su cuenta. Este cambio fue con el fin de buscar tranquilidad mental. La reacción de Florcita en ausencia de su madre, captada por las cámaras de Magaly Medina, dejó sorprendidos a muchos. ¿Ha logrado mayor felicidad?

Descubren impactantes imágenes de las acciones de Florcita tras la partida de Susy Díaz

Susy Díaz optó por dejar su vivienda en Salamanca, un lugar lleno de memorias de su carrera artística.

Ahora reside en un departamento más pequeño, mencionando que su decisión se debe a la necesidad de cuidar su salud mental, afectada por no poder disfrutar de su espacio personal en paz.

“Mi vida dio un giro, ¿sabes? Disfrutaba de mi espacio hasta las ocho de la mañana, pero luego Flor llegó con mis nietos y nueve perros. Necesitaba recuperar mi paz, así que decidí cambiar de ambiente”, explicó.

Desde inicios de abril, según Díaz, decidió dejar la casa, cediendo a su hija la responsabilidad total del hogar, aunque continuará brindando apoyo con sus nietos cuando sea necesario.

El 9 de abril, según imágenes reveladas por Magaly Medina, Florcita permitió la entrada de Luiggi Yarasca a la vivienda, algo que no había ocurrido antes debido a la desaprobación de su madre.