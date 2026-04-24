Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ATENCIÓN| Gobierno anuncia feriado largo el 27 y 28 de abril: conoce quiénes descansan

Difunden asombrosas fotos de Florcita tras salida de Susy Díaz de su propia casa

Después de que Susy Díaz empacara y dejara su hogar con Florcita y sus nietos, Magaly Medina compartió imágenes que dejaron a todos boquiabiertos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Difunden asombrosas fotos de Florcita tras salida de Susy Díaz de su propia casa
    ¿Fue astuta? Revelan sorprendentes imágenes de Florcita tras partida de Susy Díaz de su casa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    Difunden asombrosas fotos de Florcita tras salida de Susy Díaz de su propia casa

    Actualmente, Susy Díaz y Florcita están en boca de todos tras la decisión de la primera de mudarse de su hogar en Salamanca, lo que dejó a su hija y nietos por su cuenta. Este cambio fue con el fin de buscar tranquilidad mental. La reacción de Florcita en ausencia de su madre, captada por las cámaras de Magaly Medina, dejó sorprendidos a muchos. ¿Ha logrado mayor felicidad?

    Descubren impactantes imágenes de las acciones de Florcita tras la partida de Susy Díaz

    Susy Díaz optó por dejar su vivienda en Salamanca, un lugar lleno de memorias de su carrera artística.

    Ahora reside en un departamento más pequeño, mencionando que su decisión se debe a la necesidad de cuidar su salud mental, afectada por no poder disfrutar de su espacio personal en paz.

    “Mi vida dio un giro, ¿sabes? Disfrutaba de mi espacio hasta las ocho de la mañana, pero luego Flor llegó con mis nietos y nueve perros. Necesitaba recuperar mi paz, así que decidí cambiar de ambiente”, explicó.

    Desde inicios de abril, según Díaz, decidió dejar la casa, cediendo a su hija la responsabilidad total del hogar, aunque continuará brindando apoyo con sus nietos cuando sea necesario.

    El 9 de abril, según imágenes reveladas por Magaly Medina, Florcita permitió la entrada de Luiggi Yarasca a la vivienda, algo que no había ocurrido antes debido a la desaprobación de su madre.

    Sussy comentó tras ver las imágenes que esto sucedió mientras ella ya no vivía allí. Declaró: “Ahora estoy en otro lugar, lo que no se ve, no duele (¿Acaso él podría vivir allí?) No estoy al tanto, así que si especulan, olvídenlo”, aclaró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden asombrosas fotos de Florcita tras salida de Susy Díaz de su propia casa
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Recordada exparticipante de ‘Combate’ anuncia con romántica pedida que se casa y emociona a fans

    Mario Hart reacciona de forma INESPARADA al bebé anunciado por Korina en camino y desata polémica

    Mario Hart reacciona de forma INESPARADA al bebé en camino y desata polémica

    Fernando Llanos compró auto de Farfán y terminó rematándolo: “Una llanta era mi sueldo”

    Christian Cueva dedica sentido mensaje tras distanciamiento con Pamela Franco y convertirla en su AMANTE: "Eres el..."

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Domínguez acusa a sus exparejas de hacer campaña para afectarlo y abogado lo defiende: "Hay violencia psicológica contra él"

    Hija de Celine Aguirre aparece en TV y se lanza contra Shirley Arica: “Ella asistió a la universidad de EEG y mi mamá a Psicología”

    Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción

    Actriz Connie Chaparro CONFIESA batalla contra el cáncer de piel y conmueve con su historia: "Me asusté horrible"

    Esposa del saliente de Tilsa Lozano reaccionó tras enterarse de su relación: "Sabe que salgo..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;