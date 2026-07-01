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BUENAS NOTICIAS | Declaran DÍA NO LABORABLE este miércoles 15 de julio: revisa quiénes podrán descansar, según El Peruano

La normativa regional garantiza el descanso a empleados del sector público de esta región del Perú, aunque la aplicación en el sector privado depende de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

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    Declaran día no laborable en esta región | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    BUENAS NOTICIAS | Declaran DÍA NO LABORABLE este miércoles 15 de julio: revisa quiénes podrán descansar, según El Peruano

    Miles de trabajadores ya revisan el calendario de julio luego de confirmarse una nueva jornada de descanso que permitirá a un grupo de ciudadanos interrumpir temporalmente sus actividades laborales. La medida, oficializada mediante una normativa regional, busca conmemorar una fecha histórica de gran importancia y beneficiará principalmente a los trabajadores de una zona específica del país.

    La disposición también ha despertado interés debido a la proximidad de los feriados por Fiestas Patrias, lo que podría traducirse en más oportunidades para organizar viajes, reuniones familiares o actividades recreativas.

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    ¿Quiénes podrán descansar este miércoles 15 de julio?

    De acuerdo con la Ordenanza Regional N.° 078-2014-CR-GRH, cada 15 de julio se conmemora en Huánuco el sacrificio del coronel Leoncio Prado Gutiérrez, considerado uno de los personajes históricos más representativos de la región.

    Declaran feriado cívico no laborable
    Declaran feriado cívico no laborable

    Por este motivo, la fecha fue establecida como feriado cívico no laborable en el departamento de Huánuco, una medida que se mantiene vigente desde hace más de una década y que volverá a aplicarse este año.

    La disposición beneficia principalmente a los trabajadores del sector público que laboran en dicha región, quienes podrán acogerse al descanso conforme a lo establecido por la normativa regional.

    En cuanto a las empresas privadas, la aplicación de la medida no es obligatoria. Su implementación dependerá de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. En esos casos, las horas que no se laboren deberán ser compensadas posteriormente, según las condiciones pactadas entre ambas partes o lo que determine la legislación correspondiente.

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    ¿Qué otros feriados y días no laborables habrá durante julio?

    El calendario oficial también contempla otras fechas de descanso que coinciden con las celebraciones por Fiestas Patrias y que podrían generar un fin de semana largo para muchos trabajadores.

    Entre las jornadas destacadas figura el 23 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Posteriormente, el 27 de julio ha sido establecido como día no laborable y sirve como antesala de los feriados nacionales del 28 y 29 de julio, fechas centrales de las celebraciones patrias.

    Estas jornadas representan una oportunidad para que numerosos peruanos disfruten de varios días consecutivos de descanso. Además, en el caso de los feriados nacionales, los trabajadores que laboren durante esas fechas podrían acceder a los beneficios económicos contemplados por la legislación laboral vigente.

    Por otro lado, el descanso correspondiente al 15 de julio mantiene un alcance regional y sus condiciones son distintas, ya que está dirigido principalmente al sector público de Huánuco y no genera pagos adicionales para los trabajadores del sector privado que acuerden acogerse a la medida con recuperación posterior de horas.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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