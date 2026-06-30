Julio de 2026 tendrá tres feriados nacionales y un día no laborable que permitirá a trabajadores del sector público disfrutar hasta cinco días seguidos de descanso.

Julio de 2026 tendrá un calendario especial en Perú con tres feriados nacionales y un día no laborable compensable que beneficiará a miles de trabajadores del sector público. Esta combinación permitirá un descanso prolongado de hasta cinco días consecutivos, en el marco de las actividades por Fiestas Patrias y fechas conmemorativas vinculadas a las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto por el calendario oficial y la normativa vigente.

¿Cuáles son los feriados y el día no laborable de julio de 2026 en Perú?

23 de julio: Se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una fecha destinada a reconocer la labor de la institución en la protección del espacio aéreo nacional y a rendir homenaje a sus integrantes. La jornada también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales símbolos de la aviación peruana por su participación en el conflicto con Ecuador de 1941.

Se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una fecha destinada a reconocer la labor de la institución en la protección del espacio aéreo nacional y a rendir homenaje a sus integrantes. La jornada también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales símbolos de la aviación peruana por su participación en el conflicto con Ecuador de 1941. 28 de julio: Perú celebrará un nuevo aniversario de la proclamación de su independencia, realizada por José de San Martín en Lima en 1821. Además de su relevancia histórica, la fecha incluye actos oficiales como el mensaje anual del presidente de la República ante el Congreso.

Perú celebrará un nuevo aniversario de la proclamación de su independencia, realizada por José de San Martín en Lima en 1821. Además de su relevancia histórica, la fecha incluye actos oficiales como el mensaje anual del presidente de la República ante el Congreso. 29 de julio: Las celebraciones por Fiestas Patrias continuarán con la Gran Parada y Desfile Militar, ceremonia que reúne a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en una de las principales expresiones cívicas del calendario nacional.

¿Qué significa el día no laborable del 27 de julio y a quién beneficia?

El lunes 27 de julio fue declarado día no laborable compensable en Perú mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La medida aplica para los trabajadores del sector público, quienes deberán recuperar las horas no trabajadas según lo disponga cada entidad.

Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM.