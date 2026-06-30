Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

¡ES OFICIAL! Feriados de julio 2026 en Perú: estas son las fechas y quiénes tendrán hasta cinco días de descanso

Julio de 2026 tendrá tres feriados nacionales y un día no laborable que permitirá a trabajadores del sector público disfrutar hasta cinco días seguidos de descanso.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ES OFICIAL! Feriados de julio 2026 en Perú: estas son las fechas y quiénes tendrán hasta cinco días de descanso
    Conoce la lista de feriados para julio 2026, según calendario oficial del Perú | Composición Wapa
    ¡ES OFICIAL! Feriados de julio 2026 en Perú: estas son las fechas y quiénes tendrán hasta cinco días de descanso

    Julio de 2026 tendrá un calendario especial en Perú con tres feriados nacionales y un día no laborable compensable que beneficiará a miles de trabajadores del sector público. Esta combinación permitirá un descanso prolongado de hasta cinco días consecutivos, en el marco de las actividades por Fiestas Patrias y fechas conmemorativas vinculadas a las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto por el calendario oficial y la normativa vigente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: “Me equivoqué al yapear”: pasos en Yape para recuperar dinero si enviaste por equivocación

    ¿Cuáles son los feriados y el día no laborable de julio de 2026 en Perú?

    • 23 de julio: Se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una fecha destinada a reconocer la labor de la institución en la protección del espacio aéreo nacional y a rendir homenaje a sus integrantes. La jornada también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales símbolos de la aviación peruana por su participación en el conflicto con Ecuador de 1941.
    • 28 de julio: Perú celebrará un nuevo aniversario de la proclamación de su independencia, realizada por José de San Martín en Lima en 1821. Además de su relevancia histórica, la fecha incluye actos oficiales como el mensaje anual del presidente de la República ante el Congreso.
    • 29 de julio: Las celebraciones por Fiestas Patrias continuarán con la Gran Parada y Desfile Militar, ceremonia que reúne a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en una de las principales expresiones cívicas del calendario nacional.
    wapa.pe

    PUEDES VER: Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    ¿Qué significa el día no laborable del 27 de julio y a quién beneficia?

    El lunes 27 de julio fue declarado día no laborable compensable en Perú mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La medida aplica para los trabajadores del sector público, quienes deberán recuperar las horas no trabajadas según lo disponga cada entidad.

    Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM.
    Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM.

    Con esta disposición, se formará un descanso largo de cinco días consecutivos: sábado 25, domingo 26, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio. A diferencia de los feriados nacionales, que son obligatorios para el sector público y privado, los días no laborables requieren compensación. Así, julio de 2026 se perfila como uno de los meses con mayor actividad cívica y descanso en el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ES OFICIAL! Feriados de julio 2026 en Perú: estas son las fechas y quiénes tendrán hasta cinco días de descanso
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Temblor en Áncash: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?

    CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio durará hasta 9 horas: estas son las 27 zonas afectadas

    Temblor en Perú HOY, 29 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    Terremoto en Lima: Confirman los distritos que desaparecerían en un sismo de 8 grados en la capital

    Lo más vistos en Ocio

    CONFIRMADO | Papa León XIV llegará al país y ya se conocen las regiones que formarán parte de su visita

    Conoce el cronograma de pagos del Banco de la Nación en julio para sueldos y aguinaldo de trabajadores públicos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza