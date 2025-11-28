Aunque un yapeo no se puede revertir, Yape permite contactar al destinatario y así intentar recuperar el dinero enviado por error.

Debido al uso acelerado de las billeteras digitales, no es raro que un usuario cometa errores al enviar un monto o seleccionar el destinatario de un pago. Esto puede ocurrir al realizar una operación o transferencia mediante Yape, la app de pagos inmediatos más popular del país. Por ello, muchas personas se preguntan si es posible revertir un yapeo.

Aunque no existe una función para cancelar un yapeo —ya que las transferencias son instantáneas—, Yape ofrece alternativas. Si enviaste dinero por error, puedes acceder al Centro de Ayuda dentro de la aplicación, seleccionar el yapeo incorrecto y pulsar “Me equivoqué al yapear”, para que Yape contacte al destinatario y solicite la devolución.

Cómo solicitar la devolución de un yapeo

“Entendemos lo importante que es para ti solucionar este inconveniente. Aunque no podemos revertir el yapeo automáticamente, te recomendamos seguir estos pasos”, explica Yape en su sitio web.

Dependiendo del destinatario del dinero, se te indicará qué acciones tomar. Si el yapeo fue enviado por error a otro usuario de Yape, la app “puede contactar a la persona y gestionar la devolución de tu dinero”. Para ello, sigue estos pasos:

¿Qué hacer si el yapeo fue a otro servicio?

En situaciones donde el yapeo se realizó fuera de Yape, la aplicación no puede enviar un mensaje solicitando la devolución. “Te recomendamos contactar directamente a la persona para coordinar el reembolso del dinero”, aconsejan.

“Frecuentemente, el error sucede cuando el número guardado ya no pertenece a la persona a la que querías enviar el dinero. Por seguridad, no podemos mostrar números de terceros, pero puedes buscar coincidencias en tu libreta de contactos”, explica la billetera digital. Para ello, sigue estos pasos:

Accede a la libreta de contactos de tu celular. Revisa si algún contacto coincide con los 3 últimos dígitos del número al que yapeaste por error. Comunícate con la persona para coordinar la devolución.

¡Recuerda! La devolución dependerá de la buena voluntad del receptor.