Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 12:49 a.m., a 12 km al noroeste de Ocoña, Camaná, Arequipa. El temblor de hoy, viernes 9 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 50 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.