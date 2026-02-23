¡EN EL PRECISO INSTANTE! Mujer casi es arrastrada por huaico en Arequipa mientras transmitía en vivo

Video en TikTok muestra a mujer salvándose por segundos de un huaico en Arequipa . Emergencia deja muertos, miles de afectados y graves daños en la región.

Un video grabado con un teléfono móvil se convirtió en uno de los testimonios más impactantes de la emergencia que vive Arequipa tras las intensas lluvias. Las imágenes muestran el momento exacto en que una mujer estuvo a segundos de ser alcanzada por un huaico mientras intentaba registrar la magnitud del desastre en la urbanización El Rosario, ubicada en Cerro Colorado.

La escena, que rápidamente se difundió en redes sociales, refleja el nivel de peligro al que se enfrentan los ciudadanos en medio de la activación de torrenteras que han afectado a varios distritos de la ciudad.

Mujer se salva por centímetros mientras grababa el huaico

La joven se encontraba filmando el avance del lodo y las piedras sobre la pista cuando la torrentera desbordada irrumpió con fuerza, arrastrando escombros y agua a gran velocidad. En el clip —difundido por el usuario Edison Rentería— se observa cómo reacciona de inmediato y retrocede para evitar ser alcanzada por el caudal.

Testigos aseguraron que el riesgo fue extremo y que el desenlace pudo haber sido fatal si no lograba reaccionar a tiempo. El video se convirtió en símbolo de la emergencia, evidenciando la fuerza con la que la naturaleza ha golpeado a la región durante los últimos días.

Las precipitaciones, que se mantienen desde hace más de una semana, provocaron la activación de quebradas en distritos como Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, Sachaca y Alto Selva Alegre, generando caos en avenidas, viviendas y espacios públicos. Conductores y vecinos fueron sorprendidos por la corriente mientras intentaban proteger sus pertenencias.

Emergencia deja muertos, miles de afectados y colapso de servicios

El impacto del fenómeno ya ha dejado al menos cuatro personas fallecidas en Arequipa. Entre las víctimas se encuentran un padre de aproximadamente 40 años y su hijo de 14, quienes fueron arrastrados por un huaico y posteriormente hallados en la quebrada Santa Rosa, en Cayma, tras haber sido reportados como desaparecidos.

El balance preliminar revela más de 1.200 viviendas afectadas en distintas jurisdicciones, con casas destruidas, calles bloqueadas y sectores sin servicios básicos. La situación más crítica se registró en Cerro Colorado, donde la torrentera del Rosario ingresó violentamente en la asociación Chachani II, obligando a los vecinos a pedir ayuda urgente.

En Alto Cayma, específicamente en la Asociación Sol de los Andes, los residentes alertaron sobre tuberías rotas y postes caídos, lo que incrementó el riesgo de cortocircuitos y motivó pedidos de intervención de Seal y Sedapar. Mientras tanto, en Yanahuara, el desborde de la torrentera Chullo provocó el colapso de un muro de contención cercano a un establecimiento comercial y afectó sectores como Buena Vista y la Cooperativa Abogados. Allí, un hombre fue rescatado de la corriente por otro ciudadano antes de que aumentara el caudal.

La frustración de los vecinos también quedó en evidencia durante la presencia de autoridades, reclamando rapidez en la respuesta estatal. “Lo que la gente quiere es hora. Queremos saber cuándo está la maquinaria acá”, manifestaron ante funcionarios.

El desastre también impactó el suministro de agua potable. El desborde del río Chili provocó el arenamiento de la bocatoma del canal Zamácola, lo que obligó a paralizar la producción de la Planta de Tratamiento La Tomilla desde la tarde del domingo. Sedapar pidió a la población hacer un uso responsable del recurso ante posibles cortes progresivos.

Según el gobernador regional Rohel Sánchez, el saldo incluye 4.231 personas afectadas, 89 damnificados, 1.229 viviendas dañadas y 44 inhabitables en la provincia. Se habilitaron albergues temporales en coliseos y universidades mientras continúan los trabajos de limpieza coordinados por Defensa Civil y el COER.

Las autoridades mantienen la alerta debido a que las lluvias continuarán en los próximos días. El Instituto Geofísico del Perú advirtió además sobre lahares en el volcán Misti y niveles hidrológicos en umbral naranja en el río Socabaya, lo que incrementa el riesgo para varias zonas urbanas.

Ante el panorama crítico, autoridades locales solicitaron apoyo urgente del Gobierno central. El alcalde de Sachaca, Renzo Salas, pidió ayuda directa: “Hoy, Arequipa necesita víveres, carpas, agua y todo tipo de ayuda”, declaró a Canal N.