¡Tome sus precauciones! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 58, en el que advierte un incremento significativo de las temperaturas tanto durante el día como en la noche en gran parte del litoral peruano. Este escenario climático se presentará desde el lunes 23 hasta el 25 de febrero y alcanzará a varias ciudades del país. A continuación, te contamos cuáles serán las zonas afectadas y qué se espera en los próximos días.

Temperaturas podrían alcanzar hasta los 40 °C

Según la entidad, el principal indicador de esta alerta será el aumento térmico, pero no será el único factor. También se prevé mayor radiación ultravioleta, sensación intensa de calor o bochorno y ráfagas de viento que podrían bordear los 35 km/h. En algunas localidades del norte, los valores máximos podrían llegar hasta los 40 °C, mientras que en la costa sur se registrarían temperaturas cercanas a los 36 °C.

Las regiones que tendrían mayor exposición a estas condiciones incluyen Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

Pronóstico para Lima y otras regiones

En el caso de Lima Metropolitana, el Senamhi informó que las temperaturas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C en distritos de Lima Centro y Lima Oeste, mientras que en Lima Norte y Lima Este podrían alcanzar hasta los 32 °C.