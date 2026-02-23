Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Alerta roja en Perú: Semahi advierte calor intenso en departamentos del Perú que llegarán a 40°C grados

Senamhi reveló un incremento de temperaturas del 23 al 25 de febrero. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alerta roja en Perú: Semahi advierte calor intenso en departamentos del Perú que llegarán a 40°C grados
    ALERTA ROJA en PERÚ: Semahi advierte CALOR INTENSO en DEPARTAMENTOS del Perú que llegarán a 40°C grados | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Composición Wapa
    Alerta roja en Perú: Semahi advierte calor intenso en departamentos del Perú que llegarán a 40°C grados

    ¡Tome sus precauciones! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 58, en el que advierte un incremento significativo de las temperaturas tanto durante el día como en la noche en gran parte del litoral peruano. Este escenario climático se presentará desde el lunes 23 hasta el 25 de febrero y alcanzará a varias ciudades del país. A continuación, te contamos cuáles serán las zonas afectadas y qué se espera en los próximos días.

    Temperaturas podrían alcanzar hasta los 40 °C

    Según la entidad, el principal indicador de esta alerta será el aumento térmico, pero no será el único factor. También se prevé mayor radiación ultravioleta, sensación intensa de calor o bochorno y ráfagas de viento que podrían bordear los 35 km/h. En algunas localidades del norte, los valores máximos podrían llegar hasta los 40 °C, mientras que en la costa sur se registrarían temperaturas cercanas a los 36 °C.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Alerta climática: NASA advierte que El Niño Costero podría intensificarse como en 2017

    Las regiones que tendrían mayor exposición a estas condiciones incluyen Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

    Pronóstico para Lima y otras regiones

    En el caso de Lima Metropolitana, el Senamhi informó que las temperaturas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C en distritos de Lima Centro y Lima Oeste, mientras que en Lima Norte y Lima Este podrían alcanzar hasta los 32 °C.

    wapa.pe

    Respecto a otras regiones, en La Libertad se esperan valores entre 30 °C y 33 °C; en Áncash, entre 28 °C y 34 °C; en Ica, de 31 °C a 36 °C. Para Arequipa, Moquegua y Tacna, el rango será de 28 °C a 35 °C. En el norte del país, Piura y Tumbes podrían registrar hasta 37 °C, mientras que Lambayeque llegaría a los 35 °C.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alerta roja en Perú: Semahi advierte calor intenso en departamentos del Perú que llegarán a 40°C grados
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    IA revela cuáles son las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque podrían DESAPARECER

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    El Misti en alerta: Flujo de lodo volcánico genera preocupación tras inundaciones y huaicos

    Lo más vistos en Ocio

    ¡INESPERADO! Keiko Fujimori es impactada por un globo en la cara durante actividad política en Iquitos

    Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz este 24 y 25 de febrero en estas zonas

    Confirman CORTE DE AGUA este 24 de febrero por hasta 12 horas: lista de zonas afectadas, según Sedapal

    PNP pidió la detención de Adrián Villar y Marisel Linares por la muerte de Lizeth Marzano, pero Fiscalía no lo hizo

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego x3 cuchillos SANTOKU GUNDERSON + tabla de picar ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;