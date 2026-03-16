Nicola Porcella es 'NOQUEADO' por Aldo de Nigris en el segundo round tras emotiva presentación en el 'Ring Royale'

Nicola Porcella fue 'noqueado' por Aldo de Nigris en el segundo round del ‘Ring Royale’, tras una emotiva presentación sobre sus raíces peruanas.

Así fue el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella en Ring Royale 2026. | Composición Wapa

Así fue el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella en Ring Royale 2026. | Composición Wapa

¡Inesperado! Este domingo 15 de marzo se realizó el ‘Ring Royale Fights’, evento de boxeo con celebridades internacionales en el que participó el exchico reality Nicola Porcella, quien llegó acompañado de Wendy Guevara.

El peruano se enfrentó al exfutbolista Aldo de Nigris, pero terminó cayendo por nocaut en el segundo round. Pese al resultado, muchos usuarios en redes sociales salieron en su defensa y destacaron lo emotiva que fue su presentación previa.

Así fue el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella

El combate entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. Ambos subieron al cuadrilátero con el respaldo de sus seguidores, que siguieron atentos cada instante de la pelea, bautizada por muchos como la disputa por el título de 'novio de México'.

La expectativa creció luego de que se conociera que Porcella había sufrido una lesión días antes; sin embargo, el actor aseguró que esto no impediría su participación.

Aunque varios fanáticos incluso mostraron apuestas a favor del peruano, el desenlace fue distinto al esperado. Porcella terminó cayendo en el segundo round y, pese a sus reclamos, fue declarado perdedor. Las combinaciones de De Nigris impactaron varias veces hasta enviarlo a la lona.

Presentación de Nicola que causó reacción en usuarios

Sin embargo, un detalle que llamó especialmente la atención fue su presentación. Mientras Nicola Porcella era anunciado, se proyectó un video que resaltaba la cultura peruana, con imágenes de paisajes emblemáticos como la montaña de 7 colores, para luego mostrar varias fotografías de distintas etapas de su vida.

[IFRAME]" data-show-code="false" data-type="custom-html" class="custom-html-block custom-html-rendered">