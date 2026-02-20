El amigo del exchico reality contó que la noticia de su muerte lo impactó profundamente, por lo que necesitó un tiempo para procesar lo ocurrido.

Tragedia en la TV: fallece exchico reality de paro cardiorrespiratorio y su amigo rompe en llanto | Créditos: Composición Wapa

El periodista chileno Andrés Caniulef, conocido también por su participación en el reality Palabra de honor, falleció el pasado 9 de enero a los 48 años a causa de un paro cardíaco. A más de un mes de su partida, su amigo Dash decidió pronunciarse públicamente y compartió el profundo impacto emocional que le generó la noticia.

En sus declaraciones, recordó con cariño al comunicador y destacó sus cualidades personales e intelectuales.

“Lo recuerdo como una persona muy inteligente, increíblemente, de hecho, como alguien que sabía de todo. Era una persona con un léxico, una educación muy amplia, de mucho respeto. Le tengo mucho cariño, de verdad”, expresó inicialmente.

No obstante, también confesó que le resultó muy difícil asimilar su fallecimiento, ya que el momento en que se enteró lo dejó completamente conmocionado.

“Viví el duelo, quedé loco. Cuando pasó, quedé en shock, lo recordé mucho, empecé a ver los videos que teníamos juntos y lamento mucho su pérdida, por su familia. Espero que Dios les dé la calma. Yo también he perdido gente cercana y es un dolor que no se supera, pero al fin y al cabo se aprende a vivir con ese dolor a lo largo de la vida”, señaló para el medio.

¿Quién fue Andrés Caniulef?