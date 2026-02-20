Wapa.pe
La excompetidora de “Esto es Guerra” reapareció en redes mostrando su avanzada pancita y dedicó un emotivo mensaje a su bebé tras complicaciones.

    Querida ex participante de "Esto es Guerra" reaparece y anuncia su embarazo tras una dura batalla.
    ¡Bebé en camino! La recordada exchica reality Alessandra Lama, exparticipante de “Esto es Guerra”, reapareció en sus redes sociales para anunciar que se convertirá en madre por primera vez. A través de una emotiva publicación, mostró su felicidad por esta nueva etapa, aunque también confesó que su embarazo presentó algunas complicaciones y que debió someterse a constantes monitoreos médicos.

    wapa.pe

    Ex chica reality de “EEG” conmociona al anunciar embarazo

    A través de su cuenta de Instagram, Lama publicó una serie de fotografías acompañadas de un mensaje que llevó tranquilidad a sus seguidores, al confirmar que su embarazo está estable luego de atravesar algunas complicaciones.

    “Por fin hoy pude respirar tranquila al saber que todo marcha bien. A pesar de haber sido meses de incertidumbre, de controles y más controles, que solo tú y yo sabemos, al final todo está perfecto. Gracias por aferrarte a mí, eres fuerte como mami”, se logra leer en un inicio.

    wapa.pe

    En el mensaje, Alessandra Lama también resaltó la fortaleza que ha demostrado su bebé durante este proceso. Asimismo, expresó la ilusión y la emoción que siente por tenerla pronto en sus brazos.

    “Gracias también por enseñarme una forma de amor que no sabía que podía existir, aunque hayan momentos donde me invade el miedo, créeme, te espero y te anhelo. Y tienes unos abuelos que no ven la hora de verte. Te prometo que haré y haremos todo para que seas muy feliz. ¡TE AMAMOOOS!”, mencionó.

    wapa.pe

    Alessandra Lama y su sorpresivo ingreso a “EEG” por primera vez

    En octubre de 2019, Alessandra Lama ingresó por primera vez a “Esto es Guerra”, generando sorpresa entre los integrantes de los Combatientes, quienes no esperaban verla en el set para competir contra los Guerreros. Su aparición no pasó desapercibida y Said Palao reaccionó con asombro al verla en el reality. En ese entonces, Patricio Parodi también intervino para aclarar que la modelo fue pareja de su hermano, Iker Parodi, luego de un comentario de Ivana Yturbe que generó polémica en el programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

