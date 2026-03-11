Wapa.pe
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar

Katia Condos y Federico Salazar pusieron fin a su relación tras 30 años juntos. La actriz anunció la noticia mediante un comunicado en redes sociales, lo que tomó por sorpresa a miles de sus seguidores.

    Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar
    Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN
    Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar

    Este miércoles, la noticia de la separación entre Federico Salazar y Katia Condos sorprendió a miles de usuarios en redes sociales. La pareja, considerada una de las más queridas del medio artístico peruano, confirmó el fin de su relación a través de un comunicado publicado en Instagram, donde la actriz solicitó respeto y “comprensión” en este momento.

    “Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, inicia el comunicado.

    En el mensaje, también indicaron que atraviesan una etapa delicada a nivel personal y familiar, por lo que esperan poder vivir este proceso con calma.

    Katia Condos comunicado
    Katia Condos comunicado

    “Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede”, concluye.

    Katia Condos toma radical medida tras anunciar su separación

    Tras hacer público el comunicado sobre el fin de su relación con Federico Salazar, Katia Condos tomó una medida en sus redes sociales para manejar el impacto de la noticia. La actriz decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, restringiendo así las reacciones del público luego del anuncio que generó gran repercusión entre sus seguidores.

    Katia Condos limita comentarios en redes
    Katia Condos limita comentarios en redes

    La decisión se dio poco después de publicar el mensaje en el que confirmó la separación tras tres décadas de relación. Con esta acción, la artista buscaría preservar su tranquilidad y la de su familia en medio del difícil momento personal que atraviesa, evitando la avalancha de opiniones y comentarios que comenzaron a aparecer tras difundirse el comunicado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

