Katia Condos y Federico Salazar pusieron fin a su relación tras 30 años juntos . La actriz anunció la noticia mediante un comunicado en redes sociales, lo que tomó por sorpresa a miles de sus seguidores.

Este miércoles, la noticia de la separación entre Federico Salazar y Katia Condos sorprendió a miles de usuarios en redes sociales. La pareja, considerada una de las más queridas del medio artístico peruano, confirmó el fin de su relación a través de un comunicado publicado en Instagram, donde la actriz solicitó respeto y “comprensión” en este momento.

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, inicia el comunicado.

En el mensaje, también indicaron que atraviesan una etapa delicada a nivel personal y familiar, por lo que esperan poder vivir este proceso con calma.

Katia Condos comunicado

“Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede”, concluye.

Katia Condos toma radical medida tras anunciar su separación

Tras hacer público el comunicado sobre el fin de su relación con Federico Salazar, Katia Condos tomó una medida en sus redes sociales para manejar el impacto de la noticia. La actriz decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, restringiendo así las reacciones del público luego del anuncio que generó gran repercusión entre sus seguidores.

Katia Condos limita comentarios en redes