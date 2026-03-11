Tepha Loza usó sus redes sociales para compartir un post que expresa su sentir tras perder a su madre víctima del cáncer.

La familia de Tepha Loza atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmarse la muerte de su madre, quien durante varios meses enfrentó una dura batalla contra el cáncer.

La modelo decidió pronunciarse en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, en el que reflexionó sobre lo efímera que puede ser la vida y el vacío que deja la pérdida de un ser querido.

Tepha Loza expresa su dolor tras la muerte de su madre

A través de su cuenta personal, Tepha Loza compartió un texto que, aunque no menciona de manera directa a su madre, deja ver el profundo sentimiento que atraviesa tras su partida.

Mensaje de Tepha Loza tras el fallecimiento de su madre. Foto: captura Instagram

“Qué frágil es la vida. Hoy estamos, pero mañana podemos ser ese lugar vacío en la mesa, el contacto de WhatsApp que ya nunca va a responder, el amor que alguien perdió para siempre, esa invitación de cumpleaños que no va a ser entregada, esa vacante de trabajo, esa llamada que se va a quedar en el buzón”, escribió, invitando también a sus seguidores a valorar el tiempo con las personas que aman.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes se sintieron identificados con sus palabras y le enviaron mensajes de fortaleza. Durante un tiempo, la modelo y su hermana, Melissa Loza, estuvieron distanciadas; sin embargo, la enfermedad de su madre propició un acercamiento entre ambas y evidenció públicamente la unión de la familia.

El hecho de que Tepha decidiera compartir su sentir en redes sociales también resalta cómo muchas personas encuentran en estos espacios una forma de expresar el duelo y reflexionar sobre la pérdida. Su mensaje se convirtió en un canal para exteriorizar el dolor y conectar con quienes han pasado por experiencias similares.

La familia Loza, conocida por su presencia en la televisión y el mundo del entretenimiento, vive ahora un proceso de duelo que también ha sido seguido por el público, generando una ola de solidaridad. La muerte de la madre de las hermanas recuerda que incluso las figuras públicas atraviesan momentos de gran vulnerabilidad cuando enfrentan pérdidas personales.

Melissa Loza confirmó la noticia en televisión

La noticia del fallecimiento se hizo pública durante una emisión del reality 'Esto es Guerra', cuando Melissa Loza reapareció en el programa para comunicar el deceso de su madre. La modelo se mostró visiblemente afectada y explicó que la enfermedad se prolongó durante varios meses, un proceso que enfrentó junto a su familia.

Durante la transmisión, la producción del programa preparó un video homenaje con fotografías familiares, lo que provocó un momento de profunda emoción en el set.