Jean Paul Guerrero, ex de Angye Zapata , tenía antecedentes policiales por posesión de armas y tráfico ilícito de drogas, lo que aumenta la complejidad del caso.

Padre de la hija de Angye Zapata es asesinado a balazos en el Callao

Un violento crimen sacudió al distrito de Bellavista, en el Callao, la noche del 10 de marzo. Jean Paul Guerrero Rebaza, conocido por ser el padre de la hija de la bailarina Angye Zapata, perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se retiraba de un condominio ubicado en la cuadra 58 de la avenida Alfredo Benavides.

De acuerdo con el programa 'Magaly TV, la firme', el ataque ocurrió aproximadamente a las 8.10 p. m., momento en el que la víctima salía del inmueble. En ese instante, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego contra él.

Tras los primeros disparos, Guerrero Rebaza intentó escapar y buscó refugio en una tienda cercana; sin embargo, los atacantes lo alcanzaron y continuaron disparándole a corta distancia. Agentes de la Policía Nacional que llegaron al lugar hallaron al menos 14 casquillos de bala, evidencia de la brutalidad del ataque.

En la escena también se observaron manchas de sangre sobre la pista, lo que confirmaría que la víctima trató de huir después de recibir los impactos. Jean Paul Guerrero Rebaza era conocido en el entorno mediático por su vínculo con Angye Zapata, bailarina de un programa sabatino y amiga del cantante Chechito.

Durante la emisión del programa de espectáculos también se mencionó que el fallecido habría tenido antecedentes vinculados a intervenciones policiales. Según se indicó, en el pasado estuvo relacionado con episodios en los que se registraron disparos y fue detenido en flagrancia en un caso de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, uno de sus primos habría sido vinculado a una presunta organización criminal.

Antecedentes de Jean Paul Guerrero Rebaza tras el crimen en Bellavista

Según registros de las autoridades, Guerrero Rebaza había sido intervenido anteriormente por distintos hechos, entre ellos posesión ilegal de armas y conducción en estado de ebriedad. Aunque su última denuncia formal data de 2017, tras su muerte se revisaron nuevamente los reportes que lo involucraban.

Uno de los casos más graves ocurrió ese mismo año, cuando fue mencionado en un enfrentamiento armado entre dos familias rivales en el Callao. Durante el tiroteo, registrado en la urbanización Pedro Ruiz Gallo, un joven identificado como José Jesús Quispe Herrera resultó herido de bala y fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión.