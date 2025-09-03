Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Angye Zapata mandó POTENTE advertencia a Magaly Medina antes de publicar ampay de Ángela Campos: “Falsa…”

Luego al avance del nuevo ampay de Angelo Campos, Angye Zapata reapareció en redes sociales para responderle a Magaly Medina.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Angye Zapata mandó POTENTE advertencia a Magaly Medina antes de publicar ampay de Ángela Campos: “Falsa…”
    Angye Zapata arremetió contra Magaly Medina. | Composición Wapa.
    Angye Zapata mandó POTENTE advertencia a Magaly Medina antes de publicar ampay de Ángela Campos: “Falsa…”

    La modelo Angye Zapata rompió su silencio tras ser señalada como la acompañante del futbolista Ángelo Campos en un reciente ampay que iba a presentar a Magaly Medina en su programa. A través de las redes sociales, Zapata no dudó en enviar una potente advertencia a la presentadora por la grave acusación en su contra.

    ¿Qué advertencia lanzó Angye Zapata a Magaly Medina?

    La exbailarina del ‘Reventonazo de la Chola’ se dirigió a la popular ‘Urraca’, después de conocer del avance del ampay junto al jugador de Alianza Lima, para advertirle que tendrá que demostrar que ella es la mujer que captó su equipo de investigación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

    “Espero que después de todo lo que ha ocasionado esta falsa información, tengan cómo demostrar que la del video soy yo”, se lee que escribió en una historia junto a la captura del ampay.

    La determinación de Angye Zapata dejó en claro que ella no era la mujer que protagonizaba el ampay del avance de Magaly TV La Firme. Ante esto, Magaly Medina apechugó y se pronunció en su programa y ofreció disculpas públicas por el error que cometió su equipo.

    ¿Cuál es la edad de Angye Zapata y a qué se dedica?

    Angye Zapata vino al mundo un 26 de septiembre del 2001 y está próxima a cumplir 24 años en pocas semanas. El año pasado compartió con sus seguidores en Instagram parte de la celebración, mostrando cómo decoró su hogar para darle un toque especial a su cumpleaños.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Programa de Magaly Medina es sacado del aire por minutos tras disculpas para Angye Zapata por supuesto ampay

    Hoy en día, Zapata está totalmente enfocada en su hija que hace poco cumplió un año de edad. "Un día como hoy me convertí en mamá y realmente cambió mi vida totalmente. Te amo infinito, un amor inexplicable que día a día crece y crece. Somos la dupla perfecta desde el día uno. Dios me permita siempre verte reír y así mi vida tenga sentido. Mamá te amaaaaaaa", se lee en el sentido post que le dedicó a su bebé.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angye Zapata mandó POTENTE advertencia a Magaly Medina antes de publicar ampay de Ángela Campos: “Falsa…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

    Magaly tomaría radical decisión tras error de sus reporteros por falso ampay de Angye Zapata: “La vergüenza inmensa que estoy pasando…”

    Programa de Magaly Medina es sacado del aire por minutos tras disculpas para Angye Zapata por supuesto ampay

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Lo más vistos en Farándula

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Magaly da la cara y pide disculpas públicas a Angye Zapata por falso ampay: "Un error GARRAFAL"

    Ethel Pozo llora desconsolada al despedir a su hija mayor: “Tristeza de no poder verla todos los días”

    ¿Qué pasó? Andrea San Martín y Yerko salen de concierto de Beéle con misteriosas manchas en el rostro: "¡Qué fogosos!"

    Andrea Llosa se ‘indigna’ y le reclama a su novio Pablo de Vinatea tras ser expuesta: “Deja de difamarme”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;