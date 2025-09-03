Angye Zapata mandó POTENTE advertencia a Magaly Medina antes de publicar ampay de Ángela Campos: “Falsa…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La modelo Angye Zapata rompió su silencio tras ser señalada como la acompañante del futbolista Ángelo Campos en un reciente ampay que iba a presentar a Magaly Medina en su programa. A través de las redes sociales, Zapata no dudó en enviar una potente advertencia a la presentadora por la grave acusación en su contra.
¿Qué advertencia lanzó Angye Zapata a Magaly Medina?
La exbailarina del ‘Reventonazo de la Chola’ se dirigió a la popular ‘Urraca’, después de conocer del avance del ampay junto al jugador de Alianza Lima, para advertirle que tendrá que demostrar que ella es la mujer que captó su equipo de investigación.
“Espero que después de todo lo que ha ocasionado esta falsa información, tengan cómo demostrar que la del video soy yo”, se lee que escribió en una historia junto a la captura del ampay.
La determinación de Angye Zapata dejó en claro que ella no era la mujer que protagonizaba el ampay del avance de Magaly TV La Firme. Ante esto, Magaly Medina apechugó y se pronunció en su programa y ofreció disculpas públicas por el error que cometió su equipo.
¿Cuál es la edad de Angye Zapata y a qué se dedica?
Angye Zapata vino al mundo un 26 de septiembre del 2001 y está próxima a cumplir 24 años en pocas semanas. El año pasado compartió con sus seguidores en Instagram parte de la celebración, mostrando cómo decoró su hogar para darle un toque especial a su cumpleaños.
Hoy en día, Zapata está totalmente enfocada en su hija que hace poco cumplió un año de edad. "Un día como hoy me convertí en mamá y realmente cambió mi vida totalmente. Te amo infinito, un amor inexplicable que día a día crece y crece. Somos la dupla perfecta desde el día uno. Dios me permita siempre verte reír y así mi vida tenga sentido. Mamá te amaaaaaaa", se lee en el sentido post que le dedicó a su bebé.