Angye Zapata mandó POTENTE advertencia a Magaly Medina antes de publicar ampay de Ángela Campos: “Falsa…”

Luego al avance del nuevo ampay de Angelo Campos , Angye Zapata reapareció en redes sociales para responderle a Magaly Medina .

La modelo Angye Zapata rompió su silencio tras ser señalada como la acompañante del futbolista Ángelo Campos en un reciente ampay que iba a presentar a Magaly Medina en su programa. A través de las redes sociales, Zapata no dudó en enviar una potente advertencia a la presentadora por la grave acusación en su contra.

¿Qué advertencia lanzó Angye Zapata a Magaly Medina?

La exbailarina del ‘Reventonazo de la Chola’ se dirigió a la popular ‘Urraca’, después de conocer del avance del ampay junto al jugador de Alianza Lima, para advertirle que tendrá que demostrar que ella es la mujer que captó su equipo de investigación.

“Espero que después de todo lo que ha ocasionado esta falsa información, tengan cómo demostrar que la del video soy yo”, se lee que escribió en una historia junto a la captura del ampay.

La determinación de Angye Zapata dejó en claro que ella no era la mujer que protagonizaba el ampay del avance de Magaly TV La Firme. Ante esto, Magaly Medina apechugó y se pronunció en su programa y ofreció disculpas públicas por el error que cometió su equipo.

¿Cuál es la edad de Angye Zapata y a qué se dedica?

Angye Zapata vino al mundo un 26 de septiembre del 2001 y está próxima a cumplir 24 años en pocas semanas. El año pasado compartió con sus seguidores en Instagram parte de la celebración, mostrando cómo decoró su hogar para darle un toque especial a su cumpleaños.