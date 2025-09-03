Wapa.pe
Programa de Magaly Medina es sacado del aire por minutos tras disculpas para Angye Zapata por supuesto ampay

Magaly Medina quiso enviar disculpas públicas para Angye Zapata tras anunciar que era protagonista de último ampay. 

    El pasado martes 2 de septiembre, Magaly TV La Firme lanzó un avance anunciando un ampay de la bailarina Angye Zapata junto al futbolista de Alianza Lima, Angelo Campos. Sin embargo, después de difundirse el adelanto, el programa tuvo que retirarlo y Magaly Medina ofreció disculpas públicas al confirmar que la mujer del video no era la artista. Lo que ocurrió después sorprendió a todos en ATV.

    Falla de señal en ATV tras disculpas de Magaly

    En el inicio de su programa, Magaly explicó que el material fue eliminado de las redes sociales porque se descubrió que la protagonista no era Angye Zapata, sino una persona desconocida. Acto seguido, pidió disculpas por la exposición indebida y continuó con la emisión.

    Minutos más tarde, la transmisión en ATV se interrumpió inesperadamente. El canal lanzó un comunicado señalando: "Te informamos que la transmisión de este canal se ha interrumpido por inconvenientes de la señal de origen. Esperamos restablecerla a la brevedad".

    Pese al corte en televisión, el programa no se detuvo por completo, ya que continuó transmitiéndose en vivo a través del canal de YouTube de Magaly. La caída de la señal fue breve y se restableció poco después.

    wapa.pe

    La dura autocrítica de Magaly a su equipo

    Visiblemente incómoda, Magaly Medina criticó a su producción por el error y reiteró su disculpa a la bailarina. "Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían (a ella). La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Es un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto con mis reporteros y que supervisan o tendrían que supervisar el trabajo de ellos", manifestó la conductora.

