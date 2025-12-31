Lis Padilla explica con humor por qué no se besa con su novia en redes y responde a críticas tras oficializar su relación.

Lis Padilla decidió responder sin filtros a los comentarios que surgieron tras hacer pública su relación con Tania Pinedo. Aunque la tiktoker oficializó su romance con una romántica sorpresa, en redes sociales no tardaron en aparecer cuestionamientos sobre la falta de besos o demostraciones físicas entre ambas, lo que llevó a algunos usuarios a poner en duda la autenticidad de su vínculo.

Lejos de incomodarse, la creadora de contenido optó por aclarar el tema con el estilo que la caracteriza: humor, ironía y naturalidad. Su respuesta no solo desactivó las críticas, sino que también abrió una conversación sobre las distintas formas de vivir y mostrar el amor en redes sociales.

Lis Padilla responde a críticas por no mostrarse cariñosa en público

Todo comenzó cuando un seguidor comentó en uno de sus videos: “Pero nunca se dan un beso. Qué raro, ¿no?”. En lugar de ignorarlo, Lis Padilla decidió responder con un clip corto en TikTok que rápidamente se volvió viral.

En el video, se observa a Tania Pinedo intentando besarla mientras Lis exagera su reacción y se aleja entre risas. El contenido estuvo acompañado de música graciosa y un tono claramente lúdico. La explicación fue directa y fiel a su personalidad: no se besan frente a cámaras porque ella es “difícil”.

El clip superó los 20 mil ‘likes’ en pocas horas y fue interpretado por muchos seguidores como una respuesta clara a quienes dudaban de su relación. Más allá de la broma, Lis dejó en evidencia que no todas las parejas sienten la necesidad de mostrar afecto físico públicamente para validar su vínculo.

Tiktoker defiende su relación

Con esta respuesta, Lis Padilla aprovechó para marcar una posición frente a los estándares que suelen imponerse en redes sociales. Sin necesidad de discursos extensos, dejó claro que la intimidad no siempre debe ser exhibida y que las muestras de cariño no siguen una sola regla.

Sus seguidores más cercanos respaldaron su postura, señalando que el amor no se mide por besos frente a una cámara, sino por el respeto, la complicidad y la conexión real. El video también fue visto como un mensaje para quienes exigen demostraciones constantes como prueba de una relación genuina.

¿Quién es Lis Padilla y por qué es tan popular en TikTok?

Lis Padilla es una influencer peruana que alcanzó la fama gracias a un video viral en el que baila la canción “Son de amores”, del dúo español Andy & Lucas. La coreografía se replicó miles de veces y la convirtió en una de las creadoras más reconocidas de la plataforma.