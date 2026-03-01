La actriz Daniela Sarfat i conmovió a sus seguidores al celebrar su cumpleaños y dedicar emotivas palabras a sus padres adoptivos.

¡Conmovedor! La actriz Daniela Sarfati volvió a tocar el corazón de sus seguidores con una publicación íntima y llena de emoción. El pasado 27 de febrero celebró sus 52 años y decidió dedicar unas palabras emotivas a sus padres adoptivos, recordando su historia de vida.

+A través de Instagram compartió una fotografía de cuando era apenas una bebé, en brazos de sus padres adoptivos, mostrando un post cargado de agradecimiento y momentos poco conocidos de la querida actriz.

Daniela Sarfati celebra su cumpleaños con emotivas palabras a su familia

Con mucha nostalgia y gratitud, la reconocida actriz compartió varias instantáneas en sus redes sociales, conmoviendo a sus seguidores. La publicación fue realizada para celebrar su cumpleaños número 52, y en esta ocasión decidió relatar su historia a través de fotos acompañadas de sentidas palabras.

“El 27 de febrero, el día que llegué a este mundo”, recordó la fecha que considera como su verdadera llegada a la vida. Aunque en sus documentos peruanos figura el 20 de marzo como su fecha oficial de nacimiento, Daniela ha explicado que celebra dos cumpleaños, siendo el 27 de febrero el primero y más significativo.

Además, Daniela enterneció a sus seguidores al compartir una imagen junto a su hermana, acompañada de un mensaje lleno de amor: “Llegué y ya tenía una hermana. Entre tanto que nos tocó vivir nos fuimos perdiendo, pero hoy honro cada minuto con ella y la amo con todo mi corazón”.

La actriz también sorprendió al publicar una antigua foto de sus padres con ella y su hermana cuando eran pequeñas, dedicándoles palabras que tocaron a todos: “A mis papás solo quiero decirles: gracias por elegirme, por amarnos, por darme una familia y todo el amor”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño de amigos y figuras del medio. La actriz Mónica Sánchez comentó: “Te abrazo, Daniela, y celebro este día contigo”. Su amiga Almendra le escribió: “Tan bella siempre por fuera, pero lo más lindo tuyo es ese corazón gigante que tienes”. Rossana Fernández expresó: “Amiga linda, mil bendiciones para ti en este nuevo año de vida”.