Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente: "El show debe continuar"

Tras superar su accidente, Laura Spoya regresó a conducir "Al sexto día" y agradeció el apoyo del público y de su médico de cabecera.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente: "El show debe continuar"
    Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente. | Composición Wapa
    Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente: "El show debe continuar"

    Laura Spoya regresó a la conducción de 'Al Sexto Día' tras semanas de haber sufrido un aparatoso accidente automovilístico en Surco, que requirió una delicada operación en la columna. La modelo mostró su emoción por volver a las pantallas de Panamericana TV después de un proceso de recuperación complicado, y aprovechó para agradecer al público, a su equipo de producción y a su médico por el apoyo recibido durante este difícil momento. Conoce los detalles que reveló.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Oliver Sonne emociona al anunciar que ya es papá y revela el nombre de su primera hija con Isabella Taulund

    Laura Spoya vuelve a la conducción de 'Al Sexto Día' y revela que usará faja de titanio por tres meses

    La exreina de belleza regresó a las pantallas tomando todas sus precauciones. Lució una faja de titanio frente a las cámaras y eligió usar zapatillas, moviéndose con cuidado para evitar golpes o caídas.

    Este sábado iba a ser reemplazada, pero no podía más, tenía que volver a mi casa y quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a todos mis compañeros por estar conmigo en este difícil proceso que me tocó después de haber vivido un accidente, pero ya estoy aquí" , comentó Spoya.

    Asimismo, Laura Spoya contó que deberá usar durante tres meses una faja de titanio en la espalda, la cual mostró que llevaba puesta en ese momento. La conductora explicó que usarla el tiempo indicado ayudará a que su vértebra "no se rompa nuevamente". Además, mencionó que durante 12 meses no podrá usar zapatos altos. "Por un año no voy a poder usar tacos, entonces tengo que estar con zapatillas, y tengo que usar por tres meses esta faja de titanio. (...) Casi pierdo la movilidad de mis piernas", comentó.

    La también conductora del podcast 'Good Time' concluyó agradeciendo a su doctor por el éxito de la operación en la columna y destacó el "apoyo moral" que recibió del público durante su recuperación. "Creo que es el primer día que logro no llorar en todo el día", finalizó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Isabella Ladera rompe su silencio y revela cuántos meses de embarazo tiene junto a Hugo García: “Semana…”

    Laura Spoya revela que no dará detalles sobre quién sacó objetos de su auto

    Antes de salir frente a cámaras, ‘Al sexto día’ mostró a Laura Spoya preparándose para su regreso, visiblemente emocionada y agradecida por el apoyo durante su recuperación. Además, la conductora señaló que no dará detalles sobre quién retiró objetos de su auto ni a dónde se dirigía al momento del fuerte accidente.

    Si tengo que declarar algo, si hay una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos y he colaborado, creo que está de más el dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente”, respondió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente: "El show debe continuar"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

    Hijo de María Pía Copello incursiona como empresario y lanza su propia marca de ropa: el costo de sus prendas da que hablar

    Imitadores en 'Yo Soy' exponen su FUERTE 'PELEA' y Ricardo Morán los cuadra EN VIVO: "No vuelvan más"

    Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

    Ricardo Morán 'ENFURECE' con participante de 'Yo Soy' por darle REGALITO y queda ELIMINADA del programa: "Este juego de los regalos no corresponde"

    Lo más vistos en Farándula

    Giuliana Rengifo revela CANDENTE fantasía íntima ¿que le cumplió a Alfredo Zambrano?

    Explota la polémica en 'Yo Soy': Pelea interna de dos imitadores habría provocado su expulsión del programa

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Imitador de 'Yo Soy' sorprende con fuertes acusaciones contra su excompañero tras abrupta expulsión del programa

    Nicola Porcella y Aldo De Nigris se empujan y desatan tensión en su primer careo en Ring Royale Fight

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;