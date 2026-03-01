Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente: "El show debe continuar"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Laura Spoya regresó a la conducción de 'Al Sexto Día' tras semanas de haber sufrido un aparatoso accidente automovilístico en Surco, que requirió una delicada operación en la columna. La modelo mostró su emoción por volver a las pantallas de Panamericana TV después de un proceso de recuperación complicado, y aprovechó para agradecer al público, a su equipo de producción y a su médico por el apoyo recibido durante este difícil momento. Conoce los detalles que reveló.
Laura Spoya vuelve a la conducción de 'Al Sexto Día' y revela que usará faja de titanio por tres meses
La exreina de belleza regresó a las pantallas tomando todas sus precauciones. Lució una faja de titanio frente a las cámaras y eligió usar zapatillas, moviéndose con cuidado para evitar golpes o caídas.
“Este sábado iba a ser reemplazada, pero no podía más, tenía que volver a mi casa y quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a todos mis compañeros por estar conmigo en este difícil proceso que me tocó después de haber vivido un accidente, pero ya estoy aquí" ”, comentó Spoya.
Asimismo, Laura Spoya contó que deberá usar durante tres meses una faja de titanio en la espalda, la cual mostró que llevaba puesta en ese momento. La conductora explicó que usarla el tiempo indicado ayudará a que su vértebra "no se rompa nuevamente". Además, mencionó que durante 12 meses no podrá usar zapatos altos. "Por un año no voy a poder usar tacos, entonces tengo que estar con zapatillas, y tengo que usar por tres meses esta faja de titanio. (...) Casi pierdo la movilidad de mis piernas", comentó.
La también conductora del podcast 'Good Time' concluyó agradeciendo a su doctor por el éxito de la operación en la columna y destacó el "apoyo moral" que recibió del público durante su recuperación. "Creo que es el primer día que logro no llorar en todo el día", finalizó.
Laura Spoya revela que no dará detalles sobre quién sacó objetos de su auto
Antes de salir frente a cámaras, ‘Al sexto día’ mostró a Laura Spoya preparándose para su regreso, visiblemente emocionada y agradecida por el apoyo durante su recuperación. Además, la conductora señaló que no dará detalles sobre quién retiró objetos de su auto ni a dónde se dirigía al momento del fuerte accidente.
“Si tengo que declarar algo, si hay una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos y he colaborado, creo que está de más el dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente”, respondió.