Laura Spoya volvió a aparecer públicamente por primera vez después del aparatoso accidente de tránsito que sufrió, el cual la obligó a someterse a una delicada operación en la columna. A través de una transmisión en vivo realizada desde su vivienda, la exMiss Perú se mostró acompañada por sus compañeros de pódcast y llamó la atención al lucir un corsé ortopédico, dispositivo que deberá usar durante su proceso de recuperación.

Durante la conversación con Mario Irivarren y Gerardo Pe, la conductora de “La manada” compartió detalles sobre su rehabilitación y enseñó el soporte médico que ahora forma parte de su día a día. Según explicó, tendrá que utilizar el corsé aproximadamente durante seis meses, tiempo fundamental para que su columna se estabilice correctamente y las lesiones internas puedan cicatrizar.

Además, mostró una pequeña plataforma con ruedas que emplea para desplazarse sin ejercer presión sobre la espalda, a la que, con humor, decidió llamar “Laura móvil”. Pese a la difícil situación que atraviesa, mantuvo una actitud optimista frente a sus amigos, quienes acudieron a visitarla para brindarle apoyo tras la cirugía. También contó que el accidente le dejó otras secuelas físicas, como la pérdida de dos dientes; uno de ellos deberá ser retirado definitivamente.

En su testimonio, la exreina de belleza reveló que estuvo a punto de quedar parapléjica. Comentó que en un inicio no dimensionó la gravedad del impacto, ya que, después de ser trasladada a la clínica, su mente bloqueó el recuerdo del accidente y creyó que no tenía lesiones de consideración. Sin embargo, al día siguiente los médicos le comunicaron que presentaba daños en las vértebras y que necesitaba una intervención urgente debido al riesgo de una parálisis permanente.