Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Difunden video de Laura Spoya con corsé tras operación de columna en accidente

Laura Spoya tuvo un fuerte accidente con su camioneta tras haber asistido a una reunión con sus amigos.

    Laura Spoya volvió a aparecer públicamente por primera vez después del aparatoso accidente de tránsito que sufrió, el cual la obligó a someterse a una delicada operación en la columna. A través de una transmisión en vivo realizada desde su vivienda, la exMiss Perú se mostró acompañada por sus compañeros de pódcast y llamó la atención al lucir un corsé ortopédico, dispositivo que deberá usar durante su proceso de recuperación.

    Durante la conversación con Mario Irivarren y Gerardo Pe, la conductora de “La manada” compartió detalles sobre su rehabilitación y enseñó el soporte médico que ahora forma parte de su día a día. Según explicó, tendrá que utilizar el corsé aproximadamente durante seis meses, tiempo fundamental para que su columna se estabilice correctamente y las lesiones internas puedan cicatrizar.

    Además, mostró una pequeña plataforma con ruedas que emplea para desplazarse sin ejercer presión sobre la espalda, a la que, con humor, decidió llamar “Laura móvil”. Pese a la difícil situación que atraviesa, mantuvo una actitud optimista frente a sus amigos, quienes acudieron a visitarla para brindarle apoyo tras la cirugía. También contó que el accidente le dejó otras secuelas físicas, como la pérdida de dos dientes; uno de ellos deberá ser retirado definitivamente.

    En su testimonio, la exreina de belleza reveló que estuvo a punto de quedar parapléjica. Comentó que en un inicio no dimensionó la gravedad del impacto, ya que, después de ser trasladada a la clínica, su mente bloqueó el recuerdo del accidente y creyó que no tenía lesiones de consideración. Sin embargo, al día siguiente los médicos le comunicaron que presentaba daños en las vértebras y que necesitaba una intervención urgente debido al riesgo de una parálisis permanente.

    “He estado al borde de la muerte, estoy con estrés postraumático”, confesó la influencer. Asimismo, recordó que ingresó al centro médico con un collarín y posteriormente fue llevada a cuidados intensivos cuando los especialistas detectaron la magnitud de la lesión. Según le explicaron, una de sus vértebras estaba a tan solo un “milímetro” de provocarle una parálisis irreversible, por lo que tuvieron que reconstruirla mediante cirugía.

