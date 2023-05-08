Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

El periodista Federico Salazar confesó que su amistad con Verónica Linares es tan fuerte que a veces prefiere regalarle maquillaje a ella y no a su esposa Katia Condos.

    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué
    Federico Salazar prefiere darle regalos a Verónica que a su esposa y explica por qué | Composición: Wapa / Captura de pantalla / Instagram
    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

    ¿Por qué Federico Salazar prefiere entregarle regalos a su amiga y compañera Verónica Linares y no a su esposa Katia Condos? El periodista de ‘América Noticias’ fue el invitado especial en la última edición de ‘Mande Quien Mande’ y sorprendió al dar detalles de su amistad con la periodista, quien se casó hace poco.

    Federico Salazar confirma esta preferencia por Verónica Linares

    El presentador de noticias no pudo evitar hablar sobre sus preferencias por Verónica Linares con quien tiene más de 20 años trabajando juntos. Al ser consultado por ‘La Carlota’ acerca de quién era su cómplice en ‘América Noticias’. “Opción A: Verónica Linares u opción B: Rebeca Escribens”, dijo el humorista.

    MÁS EN WAPA: Federico Salazar y el emotivo gesto que tuvo con Verónica Linares por su boda: "Se me casó la mayorcita"

    Federico ni siquiera lo dudó y respondió de inmediato que su cómplice era Verónica Linares. “¡No! Mucho más cómplice con Verónica (…) Tengo más años con Verónica, tengo 20 años con ella, 20 años que pasaron como si nada y son 4 horas diarias”, aclaró.

    ¿Por qué Federico Salazar prefiere hacerle regalos a Verónica y no a Katia Condos?

    Posteriormente, Federico Salazar dejó en shock a María Pía, cuando esta mencionó una curiosidad que había escuchado sobre el periodista y los regalos que suele darle a su amiga y a su esposa, la actriz Katia Condos.

    “Me han contado por ahí que cuando compras un lápiz labial, compras uno para Katia y otro para Verónica, ¿Es así?”, fue la consulta de la conductora hacia el presentador de noticias sin imaginar lo que este diría.

    TE INTERESA: Esposo de Verónica Linares revelar estar emocionado tras su boda y espera luna de miel: "Haremos lo que queramos"

    “A veces solo para Verónica, te voy a explicar por qué…Porque a Katia le compro maquillaje y ni lo usa, no le hace caso, ‘no ese color no me gusta’, pero Vero es buena pobre, entonces atraca todo”, aclaró Federico sacando las risas de su compañera, quien se encontraba conectada a través de videollamada.

    El periodista también se mostró apenado pues reveló que no podrá pasar el Día de la Madre con su esposa Katia Condos, pues esta se encuentra trabajando en la grabación de un nuevo proyecto en República Dominicana.

    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué
