El periodista Federico Salazar confesó que su amistad con Verónica Linares es tan fuerte que a veces prefiere regalarle maquillaje a ella y no a su esposa Katia Condos.

Federico Salazar prefiere darle regalos a Verónica que a su esposa y explica por qué | Composición: Wapa / Captura de pantalla / Instagram

¿Por qué Federico Salazar prefiere entregarle regalos a su amiga y compañera Verónica Linares y no a su esposa Katia Condos? El periodista de ‘América Noticias’ fue el invitado especial en la última edición de ‘Mande Quien Mande’ y sorprendió al dar detalles de su amistad con la periodista, quien se casó hace poco.

Federico Salazar confirma esta preferencia por Verónica Linares

El presentador de noticias no pudo evitar hablar sobre sus preferencias por Verónica Linares con quien tiene más de 20 años trabajando juntos. Al ser consultado por ‘La Carlota’ acerca de quién era su cómplice en ‘América Noticias’. “Opción A: Verónica Linares u opción B: Rebeca Escribens”, dijo el humorista.

Federico ni siquiera lo dudó y respondió de inmediato que su cómplice era Verónica Linares. “¡No! Mucho más cómplice con Verónica (…) Tengo más años con Verónica, tengo 20 años con ella, 20 años que pasaron como si nada y son 4 horas diarias”, aclaró.

¿Por qué Federico Salazar prefiere hacerle regalos a Verónica y no a Katia Condos?

Posteriormente, Federico Salazar dejó en shock a María Pía, cuando esta mencionó una curiosidad que había escuchado sobre el periodista y los regalos que suele darle a su amiga y a su esposa, la actriz Katia Condos.

“Me han contado por ahí que cuando compras un lápiz labial, compras uno para Katia y otro para Verónica, ¿Es así?”, fue la consulta de la conductora hacia el presentador de noticias sin imaginar lo que este diría.

“A veces solo para Verónica, te voy a explicar por qué…Porque a Katia le compro maquillaje y ni lo usa, no le hace caso, ‘no ese color no me gusta’, pero Vero es buena pobre, entonces atraca todo”, aclaró Federico sacando las risas de su compañera, quien se encontraba conectada a través de videollamada.